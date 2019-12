Por Héctor Cepol

Está por verse si el neoliberalismo cumple con su sueño de hacernos ingresar definitivamente a una tecnosociedad de soberanía (su verdadera utopía porque aun la sociedad disciplinaria sigue siendo el desorden). O si genera otras temibles rebeldías de derecha. O si frenándolas, y solo frenando (que no es poco ni fácil pero acaso se consiga), avancemos hacia el viejo sueño de una sociedad de emancipación.

El final está abierto. Ojalá incline la balanza el hecho que nos jugamos esta supervivencia semicivilizada y la elemental supervivencia ambiental. Y ojalá nos ayude el estar algo menos adocenados que en el pasado…, y hasta el acicate del mismo neoliberalismo.

Criaturas de nuevo tipo

Sí, el acicate que en mala hora nos proporcionan “estas criaturas humanas de nuevo tipo”, según las definiera Sandra Russo, que se preguntaba [1]:

“¿Qué es eso que siente y que expresa ese tipo de funcionarios completamente blindados frente al dolor del otro? ¿En qué lugar de sus propias subjetividades esos funcionarios se apoyan para provocar sufrimiento y aislarse en su propia indiferencia?”

Y se rascaba la cabeza ante:

“…la receta de una torta que nunca sale bien, una construcción argumental basada en una total falta de empatía. El neoliberalismo no concibe ningún intento cooperativo, en el amplio sentido de la palabra, ni reconoce como motivación legítima la necesidad de dignificar la vida humana.”

En realidad, lo que Russo nos viene a decir es que detrás de nuestra perpetua naturaleza Jekyll-Hyde, no está solo el Jekyll que se transforma arrasadoramente en Hyde, sino también un Hyde más letal. Alguien que, en lugar de desaparecer en Jekyll y despertar solo ocasionalmente, en algunos sujetos toma su forma a toda hora. Y no solo en apariencia –modales y gestos– sino en su ser social, en no actuar ni mejor ni peor como cónyuge, madre o padre, hijo o hija, amigo o amiga que cualquiera de nosotros. Y que solo debajo de eso despliega su natural siniestro.

“Estos tipos –agrega Mempo Giardinelli– son más que meros psicópatas perversos. Son abusadores de la confianza de millones de ciudadanos a los que primero engañaron, y ahora los violan en sus derechos e ilusiones.” [2] Exacto, abusan y pueden hacerlo en virtud de esa especie de máscara de Jekyll al servicio de Hyde.

Y aquí llegamos a lo que nos interesa. De qué modo y por qué el neocón es un neocón. Cómo demonios se articula ese discurso que hacia fuera es pura excusa, una mera racionalización. Y decimos hacia fuera, no porque sus emisores descrean de ella. Al contrario: muchísimos la militan con fervor revolucionario, sin mencionar que es creíble para quien esencialmente quiere creerla, o mejor: para quien necesita creerla. Pero, por lo mismo, que es burda y se da de patadas con los resultados. Hace más de tres décadas que la Unión Europea cayó en manos de esta gente, y ahí está no solo el sufriente sur europeo sino la brecha social aterradora y el reverdecimiento fascista en el centro y el norte, incluyendo en esto a la poderosa locomotora alemana; de hecho, Inglaterra y EE.UU., los decanos ya cerca de cumplir cuarenta años bajo el neoliberalismo, tampoco están para brindar: los ingleses sobreviven cada vez más como un gigantesco y venenoso paraíso fiscal al que el Brexit vuelve insuficiente; los otros enfrentan una rebelión por izquierda y por derecha, mientras Israel bajo su protección incondicional volvió la shoá una excusa criminal [3].

(…) Pero, insistimos, no son marcianos, son inhumanamente humanos y de nueva generación, una nueva burguesía nacida en la segunda posguerra como respuesta al keynesianismo y a las revoluciones de las primeras décadas, y madurada en los ’70 con el colapso del liberalismo tradicional y la llegada del petrodólar).

Bien, ¿y de qué modo inhumanamente humanos?

Acá haría falta un último esfuerzo para terminar de entender a criaturas tan pero tan alejadas de las deliciosas y perfumadas de Gardel.

(…) Jorge Alemán explica bien una parte fundamental:

“El sujeto es un accidente fallido y contingente que emerge en el lenguaje atravesado por la incompletud y la inconsistencia. Radicalmente dividido, agujereado y que necesita siempre de distintos recursos fantasmáticos para soportar su falla constitutiva. Esta es la verdadera razón por la cual la promesa neoliberal puede encontrar su anclaje en el sujeto, e incluso ser deseada.” [4]

Que “puede encontrar” ese anclaje, dice cuidadoso Alemán, no que siempre lo encuentra. La falta, es un imán para el ágalma neoliberal y para todos los ágalmas, por más que el autor no se detiene –no hace falta– en explicar por qué esa promesa de prosperidad puede encontrar otros caminos fantasmáticos, incluido el falso mal menor –la pasividad–, o la rebeldía franca aunque ligada a otras ilusiones, o hasta impactar en los incasillables. Es obvio que Alemán también sobreentiende que las constituciones psíquicas personales y las experiencias de vida pueden actuar como barreras y hasta vacunas con el neoliberalismo. Pero acá lo pertinente es que nos reorienta. Porque, digamos, ¿qué cableado es distinto en algunos, qué vacuna no recibieron para que la plenitud perdida y anhelada –la falta– los haya acercado o precipitado al neoliberalismo? ¿Qué hace que persigan ese vellocino de oro?

Sí…, pareciera que nosotros mismos, nos respondemos. Sin embargo, el oro irresistible siempre brilló. No, es más complicado que eso.

Naranjo en flor

Bien, y llegamos a toda una cuestión a partir de algo simple. Sin la muchedumbre de fracasados, la meritocracia sería imposible: la pirámide carecería de base. Y la base es a la meritocracia lo que la fuerza de trabajo vuelta plusvalía es al capital. Un zócalo de carne y hueso, una ruina para sostener un éxito, que en el plano psíquico nos revela la existencia de… un plus de sufrir. Sí, una auténtica y eficaz forma de sufrir, matizada según los niveles que, para simplificar, vamos a agrupar en dos: el del zócalo, la base de la pirámide, y el de los que al menos consiguen escapar de allí y hallan su lugar más arriba. Pero a ambos (o a todos los matices) no les falta siquiera la homología entre el recorte capitalista de la plusvalía para reinvertir y el goteo de módicos honores sobre una pequeña burguesía dispuesta a fungir de cancerbera con los de abajo, o de dejarle a los fracasados absolutos algunas migajas de placer y dejar a los fracasados absolutos apenas algunas migajas de placer.

Para qué serviría esto? Para lo mismo que la plusvalía y el goce: para gozar del otro, aunque en un diabólico perfeccionamiento a nivel de la víctima de la nueva plusvalía especulativa [p. 299/2]). O como el plus de goce le sirve al de arriba para gozar de los suyos –mientras disciplina a los demás con el goce ilimitado del Otro– (esquema de más adel.); el de sufrir le sirve al del medio para gozar aun cuando no advierta (o le importe) ser gozado–, y al de abajo para boquear, o respirar al menos, cuanto más que “a veces se puede gozar de la demanda insatisfecha”, recuerda Alemán (5), que nos habla de marginalidad, o de eso que reaviva el dolor de la finitud, tiene olor a muerte y hace abrazar con desesperación las astillas de vida. Alemán lo llama “metamorfosis de la pobreza”. Lo es: es la mutación del plus de goce en plus de sufrir, un goce para perdedores y, de paso, valioso escombro para los cimientos sin los cuales no hay pirámide.

Cuidado, con todo no es un invento neocón, se hunde en el pasado más remoto, y tiene su base en el impulso masoquista y el matrimonio de conveniencia con el plus de goce, cuyo vástago ha sido hoy afinado y puesto al día.

Es decir, hablamos de una suerte de desdoblamiento, ya que la función de

(esencialmente) gozar –aun tocando el sufrimiento–, incorporó la función de (esencialmente) sufrir sin dejar de gozar. ¿De qué? Hoy de un salvavidas del emprendedurismo ilusorio, de un flotador del fracaso para multitudes del medio y de abajo de la pirámide inducidos por una oligarquía meritocrática que se reserva la cúspide y se desrresponsabiliza del desastre social.

Por supuesto, salvavidas que en muchos casos la inmensidad de la miseria vuelve inútil…

Se objetará que una supuesta función de gozar/sufrir es masoquismo liso y llano, o incluso un error de perspectiva –digamos, el plus de goce visto desde su extremo doloroso–. No, y menos en la circularidad neoliberal. Ni puro masoquismo (que también es un matrimonio con el plus de goce pero por amor y no por conveniencia), ni el goce ilimitado de esa circularidad. Ni siquiera es el plus de sufrir corriente en tiempos de Lacan: el del trabajador desproletarizado y carente casi de flotador, ni menos recicla al del proletario de Marx, con flotador pero sin emprendedurismo ilusorio (salvo en los países-factoría o bajo un desarrollismo brutal). No, lo que tenemos hoy en las víctimas es la estructura del plus de goce originario, ese que con las pulsiones se asentó siempre en el ello, y que a través de otra de sus transacciones con el yo también incorporó históricamente la función de sufrir con autocontención (sin autoaniquilarse) gracias a amplificar las gratificaciones mínimas. Aunque ahora, atención, con el flotador mejorado al servicio de la meritocracia y el emprendedurismo.

Es decir, estamos ante el engranaje básico, el gran dispositivo de la utopía meritocrática que a unos, a los que necesita en el medio de la pirámide, les hace gozar sin que reparen en ser gozados ni les importe el costo social (ya que al menos la pasan bien respecto a los de abajo, lo que, además es todo un requisito: v. La utopía de la desigualdad, pp. 77 y 80/6). Y a otros les deja sobrevivir (también al menos) mientras son gozados como zócalo. Sí, la peste llegó (n. 9), y en parte es esta nueva y lograda fórmula de la servidumbre voluntaria: “Al menos gozo del fútbol, del sexo, del cable, de la comida…”. Es el flotador ante la hiperconcentración demencial de la riqueza. Y lo es a partir de este segundo modo, materializado en el significante “al menos”, que es la clave: es el logro adverbial sobre los del medio y los abajo para modificar los verbos gozar y sobrevivir y dotarlos de discursos piramidales: “Al menos gozo…”, dicta el flotador, fortalecido incluso por la esperanza (Hay que dar tiempo…) y hasta por el amor propio de no admitir la burrada personal. Lo cierto es que el plus de sufrir ¡a tres años y medio de iniciado este desastre resplandece en la Argentina, y no cambia el apoyo al gobierno de un tercio del electorado, del cual un 60 o 70 por ciento no pertenece al patriciado sino al medio y a la base de la pirámide!

Claro, sabemos también que la perversidad del emprendedurismo radica en sembrar culpa por fracasar, o sea, en la deuda eterna que genera, lo que no deja de sorprender ante la existencia del plus de sufrir (n. 1374). Es más, damos por hecho que la depresión –el antiflotador– es el desenlace natural en muchas personas. Y lo es, pero la razón de que no se generalice aun más es que quien compra el emprendedurismo, recibe el flotador, de modo que la depresión solo la atribuye al mal uso y no al emprendedurismo al que la víctima seguramente seguirá defendiendo. De todos modos los deprimidos, los autocríticos, tampoco se desperdician: densifican, consolidan el terreno que rodea los cimientos.

Y aun así…

Como también dice Alemán, no existe crimen perfecto. A diferencia de la función de gozar sin autocontención casi de la meritocracia, en la que todo indica que se reproduce generacionalmente, el nuevo plus de sufrir –que no perdió autocontención–, no vuelve irrecuperables a sus víctimas ni estas tienden a castrar éticamente a sus hijos. Es más, salvo extremos como la alienación religiosa, mantiene viva la posibilidad de la rebeldía. ¿Se advierte hasta donde la emancipación se las arregla para introducir sus cortes potenciales en la nueva circularidad?

Pucha, es uno de los mejores tangos pero Homero Expósito nos dejó además la fórmula exacta de este plus:

Primero hay que saber sufrir,

después amar, después partir

y al fin andar sin pensamiento.

Perfume de naranjo en flor,

promesas vanas de un amor

que se escaparon en el viento.

Ahí está todo.

O todo lo que hace al desconsuelo existencial ligado al amor, porque, atención, en la proyección política de estos versos, los únicos lugares en los que hacen pie son respectivamente en los desencantados de la política, y luego, al comienzo nomás de la estrofa, en el fantasma neoliberal respecto a sus víctimas, en los libros posapocalípticos de Byung-Chul Han y en la cabeza de algunos psicoanalistas que dan por hecho el triunfo cultural del neoliberalismo. Algo, querido lector, que si fuera cierto, ni usted estaría leyendo esto ni se hubiera escrito ni seríamos capaces de seguir disfrutando Naranjo en flor.

Privatización del alma

(…) Ahora bien, si el Amo liberal pasó a neoliberal es porque en el discurso capitalista viraron “algunas cositas”, como malició Lacan [6] . Cositas que eclosionaron a finales del siglo pasado, porque no fue sino en el nuevo siglo que la dimensión social del yo (7)(8) rediseñó su empatía por completo y acabó de perfeccionar tanto la máscara Jekyll como el plus de sufrir de sus víctimas (pp. 45ss). Es decir, que extendió hacia fuera esos dispositivos para manipular mediante marketing el patrimonio social de significantes sensibles. Y que hacia dentro desplegó el narcisismo de una oligarquía meritocrática.

Pero obsérvese: afectos y dispositivos que se mantuvieron fielmente dirigidos hacia el otro. Bien que en modo perverso, y en ambos sentidos de la palabra.

Porque no es que se esfume la dimensión social del yo ni algo tan trascendentes como la empatía –imposible al ser estructurales–, sino que trabajan de otro modo. Es como si el Otro burgués de Jekyll, o mejor: su parte más crudamente Hyde –su dimensión individual y la representante de su par en el ello–, hubiera logrado privatizar la dimensión colectiva del yo (9), y habilitar así solo un mínimo de empatía sana para el círculo familiar y social del sujeto mientras trasmuta el resto en manipulación y falta de autocontención.

Y decimos como si, y tal vez nos quedamos cortos, ya que la hipótesis es que son mentes educadas para ser privatizadas, o para que el Amo interior, a través de padres y maestros, les privatice realmente la dimensión social (v. Sembrar otra sociedad: p. 466).

Por cierto, el neoliberal se muestra falto de impulsos altruistas a simple vista, pero está claro: conserva bien entera su libido social y su empatía. Solo que de modo perverso. O con un remanente de empatía sana reservada a los suyos, mientras el resto deja de ponerse en el lugar del otro… para decidirle el lugar. Porque no lo humaniza, lo cosifica. Una reversa que ya era, en realidad, un atavismo cultural ligado al esclavismo y a todos los absolutismos, pero que ahora se perfecciona con la máscara, y genera además ese plus de goce elitista para sí y los suyos –una empatía oligárquica, incapaz de apertura o centrifugosidad alguna–, así como otro plus de sufrir para los ajenos a ese círculo (un plus de goce modificado que amplifica el goce residual de las víctimas y perfecciona la servidumbre voluntaria) (p. 45ss). Y todo ello, como resultado de liberar nuevamente el viejo goce ilimitado del Otro para volver a dominar al yo con un pseudo plus de goce (sin autocontención) sobre sus víctimas).

Estamos, en definitiva, ante lo que alteró o exacerbó la realidad psíquica de la burguesía (pp. 278/2 y 295/3ss), ligándola ahora de modo yihadista a un fantasma oligárquico-meritocrático (también puro goce del Otro), o una distopía producida, repetimos, por el Otro burgués impactando clivando el goce, como vemos, en tres partes y superindividualizando el yo.

O es como si, paralacanianamente, lo simbólico –el reino del padre– subsume buena parte de lo imaginario y lo real [10]. Al menos hasta un punto en que la dimensión colectiva se achica y amuralla en distinto medida según los individuos. De ahí también distintos matices y grados de compromiso social en estos sujetos (11) sin que se les altere esencialmente el perfil.

Aquí, en homenaje a la claridad, nos concentramos quizá demasiado en el neocón de paladar negro. Pero también hemos hablado algo del resto de la fauna (p. 249/3), y enseguida, y sin ánimo precisamente de disculparlos nos ocuparemos de la heteronomía que los esclaviza pese a toda su omnipotencia, o sea, en las determinaciones históricas que los llevan de la nariz (v. Circularidad del mundo, p. 256).

El Otro burgués impacta en la dimensión colectiva del yo, la reprograma casi totalmente en reversa y despliega el Hyde neoliberal, generando la máscara y otros dispositivos, junto a un Otro neoburgués.

Freud concluyó en que “Dios sabe que parte importante del yo se hunde en lo inconciente”. Bien, ahora lo entrevemos. O se confirma que algunos yo llegan aun más allá de lo reprimido y se reacercan al ello a través del Otro. ¿Donde ello estaba, yo vuelve a acercarse? ¿Será ese el sino?

Al menos es el peligro.

Algo de aquella opinión de Freud intuyeron siempre los Homero, los Dante y tantos exploradores del alma que visitaron los arcanos y volvieron (salvo Freud, que volvió pero de un viaje distinto, más ávido de detalles y de ahí su queja). Hoy el neocón, ja, muestra que otros también llegan, aunque no poéticamente ni en pos de investigar…, sino privatizadoramente, o como brutales virreyes que se apropian de territorios y almas, y fletan el tesoro a la metrópolis de la objetalización. O del deseo de Dios, diría Lacan. Y de un modo inverosímil, ilimitado, y por lo mismo insostenible y suicida.

En fin, convengamos al menos que hay algo que le permite al neoliberal andar con sus oscuros fines bajo la luz del sol, cosa que el otro, el burgués, no se permitía. Ambos ocultaron y ocultan sus medios, por cierto (12), pero curiosamente en el proceso metapsicológico del capitalismo algo se invirtió: pareciera que la actitud neocolonial –siempre más sosegada– ha precedido a la conquista y al colonialismo neoliberal. Vemos que en la historia los absolutismos se han ido suavizando. Y sin embargo el capitalismo, en sus 500 años de zigzagueos lleva una tendencia general al endurecimiento que ahora busca su apogeo.

O tal vez nos equivoquemos, tal vez el proceso tenga una perspectiva más vasta, y lo que consideramos actitud neocolonial, deba verse como cinco siglos de complejo desembarco en treinta de civilización, y el sistema esté pasando a la conquista rumbo a una colonización irrealizable porque, bueno…, o se lo impedimos o acaban con todo, con civilización y biósfera.

Sí, parecen monstruos de origen galáctico encerrados en la nave tierra. Pero no, somos nosotros… solitos solitos.