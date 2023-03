Armando las carpetas para el Roberto Arias

Las redes comunitarias cuentan hoy con un programa específico ofrecido desde el estado para financiar su despliegue. El Programa Roberto Arias está dirigido exclusivamente a la organizaciones comunitarias que deseen llevar adelante un proyecto de red comunitaria, pensado para ellas, con una licencia especialmente creada para reconocer a las redes comunitarias, y diseñado con participación de las organizaciones sociales.

Presentar un proyecto para desplegar una red comunitaria implica numerosos desafíos para las organizaciones. Entre ellos destacamos dos en particular: por un lado sumar el conocimiento tecnológico que implica la creación y despliegue de una red propia, y por otro el manejo de los mecanismos administrativos y técnicos necesarios para acceder al financiamiento que el estado ofrece para atender esta necesidad. De ahí la importancia de sumar a los espacios de formación, como es el caso del Semillero, como contenido a las tareas y requisitos implicados en la presentación de proyectos de este tipo.

A partir del encuentro del 1ro. de septiembre los encuentros del Semillero hicieron especial foco en este aspecto: el armado de las carpetas para la postulación al Roberto Arias. Si bien en estos encuentros se fueron entrelazando diferentes momentos en función del tiempo que estaba transitando cada comunidad, el foco estuvo puesto en avanzar hacia la postulación. Así hubo organizaciones que durante los encuentros realizaban consultas sobre la compra de los materiales, otras compartían los preparativos de los despliegues a punto de ocurrir, y en paralelo todas iban abordando la tarea del armado de las carpetas.

Para la postulación al Programa Roberto Arias es requisito presentar una carpeta administrativa, una carpeta técnica y un plan de inversiones. Para el armado de las carpetas, ENACOM provee archivos PDF y para el plan de inversiones una planilla de excel, todos disponibles en el sitio de ENACOM. https://enacom.gob.ar/redes-comunitarias-roberto-arias_p5147#contenedorSite.

En uno de los encuentros se invitó a cada comunidad que había iniciado la solicitud de licencias a ingresar a la plataforma de Trámites a Distancia y verificar si había observaciones de ENACOM. Fue una decisión muy estratégica y una experiencia muy positiva que dio el espacio para que las comunidades que tenían la aprobación pendiente se ocupen de esta tarea, y hacerlo en el espacio del encuentro permitió compartir las consultas y las formas de responderlas o atenderlas si es que las observaciones implican nuevas tareas.

Otro tema que se recuperó en esta instancia fue la construcción de mapas con Google Earth, aplicado ahora al armado de los diferentes mapas que la carpeta técnica requiere para la postulación. En el encuentro del 3 de noviembre el Semillero abordó la carpeta técnica en particular, y se hizo especial foco en la construcción de estos mapas.

Durante este tiempo de acompañamiento de las tareas implicadas en postular el Semillero hizo énfasis insistentemente en alcanzar, y no detenerse por dificultades. Se fueron señalando cuales pueden ser estas dificultades y también compartiendo recursos y estrategias para resolverlas. Siempre evaluando las dificultades que las organizaciones pudieran tener para resolver cada uno de los requisitos, para que sean realizables para las organizaciones, proponiendoles abordar las tareas, como las de escritura y de amado de los mapas de modo tal que recuperen registros ya hechos o que sirvan para futuro usos organizacionales. “Siempre pensar al escribir textos y al hacer los mapas que son registros que pueden ser recuperados por la comunidad en otros usos”.

Manos a las carpetas

Uno de los aspectos organizativos más importante a tener en cuenta al abordar estas tareas administrativas, como fue la gestión de las licencias y ahora el armado de las carpetas, es designar a alguna persona de la comunidad la tarea de reunir papeles, documentos, formularios. También es importante pedir ayuda a quien pueda dar cuenta mejor de los aspectos administrativos dentro de la organización. Esto es crucial y quedó evidenciado en los encuentros, de la mano de la experiencia de aquellas organizaciones que pudieron ordenarlo internamente y avanzar en el armado.

En el mismo sentido, también quedó claro que las cuestiones administrativas son tareas que requieren dedicación, tiempo y recursos, que se suman al hacer cotidiano de las organizaciones y que son indispensables para formalizar proyectos y lograr financiamiento justamente para sostener sus proyectos. Ese es otro punto que el Semillero puso en juego y asumió en toda su dimensión. Desde la coordinación del Semillero hicieron énfasis en la importancia de sumar a los encuentros a quien vaya a llevar adelante esa tarea o acercarles los videos donde se repasaban los diferentes procesos.

El Semillero dedicó varios encuentros a avanzar en el armado de cada una de las carpetas, en los cuales la propuesta fue que cada organización trabaje en simultáneo sobre los archivos abiertos e ir completándolos durante los encuentros, invitando a una organización a compartir la pantalla y mostrar el proceso. El encuentro del 8 de septiembre se dedicó a recorrer las carpetas administrativa y técnica con ejemplos ya realizados, y a revisar la documentación respaldatoria de las carpetas. https://altermundi.net/documentacion-necesaria-para-la-postulacion-al-programa-roberto-arias/

El encuentro del 22 de septiembre estuvo también dedicado a la carpeta administrativa, pero en esta ocasión a hacerlo acompañando a una organización a hacerlo en vivo. La organización que se ofreció a hacerlo durante el encuentro fue Campo de la Ribera. Esta comunidad ya tenía las licencias aprobadas y algunos pasos avanzados porque cuentan con una experiencia anterior de postulación al programa Barrios Populares. Campo de la Ribera es una de las comunidades más urbanas del Semillero que se encuentra en la periferia de la ciudad de Córdoba, en una zona con muchas dificultades en el acceso.

Quien estuvo a cargo de la tarea fue Carla. Ella compartió pantalla mientras iba completando los campos del archivo de la carpeta administrativa. Y también fue compartiendo la resolución de cada requerimiento del formulario, despejando dudas y comentando aspectos estratégicos a tener en cuenta a la hora de responder. Los formularios se completan en el mismo archivo para lo cual es necesario obtener un programa que permita editar PDF. Desde Altermundi propusieron utilizar el Libre Office Draw. Carla mencionó que en la presentación anterior ellas no pudieron trabajar con el PDF y lo resolvieron reuniendo la información en un archivo de texto. ”No se peleen con el PDF. Avancen de la manera que puedan” reforzó Jesica invitando también a hacerlo de ese modo en caso de dificultades técnicas con el archivo.

Una de las dudas que se despejaron en el proceso compartido fue la identificación de una serie de fechas que el formulario pide. “La fecha de constitución, de contrato social, es la que está en el acta constitutiva. Luego está la fecha de otorgamiento de personería, que es el reconocimiento oficial de la entidad que las regula cuando se conforman y otorga un número de personería. Y por último la fecha de inscripción en AFIP. Ambas fechas, la de constitución y la de inscripción en AFIP se encuentran mencionadas en la constancia de inscripción en AFIP”. Desde la coordinación también sugirieron prestar especial atención a los datos de contacto, porque de haber errores, se complica la comunicación con el programa y también de estar atentes a los canales de contacto que se hayan ofrecido. Las licencias pueden estar terminadas o en trámite, y el formulario contempla las dos posibilidades.

Ante este requerimiento la comunidad del MOCASE señaló que al ser su comunidad una comunidad indigena debían adecuar esa inscripción, y completar con los integrantes del Consejo de Participación Indígena que es la forma organizativa de la comunidad, a través de la designación de un grupo de consejeros. “Ellos son los representantes legales de la comunidad” señalaron desde el MOCASE. “Somos una comunidad indigena. La entidad que dirige es un consejo de participación indígena. Ahí están los consejeros. Nosotros pondríamos entonces a nuestros consejeros como responsables legales” compartieron.

Desde la coordinación Jesica insistió en que cada comunidad concrete la tarea durante el encuentro, que no se dediquen solo a mirar, sino que realicen el armado en paralelo, aprovechando a despejar dudas. Surgieron dudas respecto del largo de los textos en relación a los campos que el formulario dispone. Si no entra, la recomendación es agregarlo en hoja aparte al final, siempre insistiendo en no detenerse en las dificultades y en avanzar.

Para cerrar la experiencia del armado de la carpeta, se comentó el punto que solicita certificar la inserción social y comunitaria del proyecto. En este apartado se da cuenta del aporte comunitario del proyecto. Esto puede resolverse incluyendo algún convenio o documento de articulación que la organización tenga con otra organización que participe del proyecto de la red, con el gobierno local, o alguna otra entidad en que se exprese la dedicación el trabajo por el bien común o en beneficio de la comunidad. Desde Campo de la Ribera propusieron otro modo en que ellas dieron cuenta de este aspecto en su presentación anterior. “Compartimos fotos de actividades comunitarias, encuentros, asambleas, tareas colectivas que fuimos realizando” mencionó Carla. Otra propuesta fue compartir el escrito con que la organización presentó el proyecto de la red a su comunidad.

Asistencia técnica

Un tema que también requirió atención especial fue el de la asistencia técnica que la postulación requiere. El Programa Roberto Arias requiere la inclusión de una persona con formación validada que certifique el proyecto. Esa persona debe tener una formación acorde con el proyecto como puede ser ingeniería en sistemas, informática o en telecomunicaciones. Y es requisito que esa persona esté colegiada.

Este requisito en ocasiones se vuelve una dificultad para las organizaciones: encontrar a esa persona que acompañe el proyecto y de cuenta de ese conocimiento técnico. Este referente técnico responde por el proyecto, lo avala con su firma y este aval debe ser presentado en su colegio. Así se obtiene el Certificado de Encomienda Profesional. El financiamiento del Roberto Arias contempla gastos que de ser aprobado cubren esta tarea.

Último encuentro del año

El 3 de noviembre fue anunciado como el último encuentro del Semillero. Luego de unas semanas en que se hizo costumbre compartir noticias sobre despliegues, las organizaciones hicieron grandes avances en sus proyectos y también fueron haciendo foco en sus carpetas.

En esta oportunidad la propuesta fue llegar al encuentro con los archivos abiertos de las carpetas técnicas en el estado en que estén y avanzar colectivamente en el formulario. Esta vez la pantalla fue compartida por Jesica quien estaba acompañando a la comunidad de La Perla con su carpeta técnica.

La carpeta técnica consta de una carátula y luego apartados que solicitan datos del proyecto, la ubicación geográfica informada por un mapa que incluye el polígono del área de alcance y luego dos bloques de información: uno con información sobre la conectividad con internet y el otro sobre la red de distribución. De ambos se pide descripción y mapa, lista de materiales, diagrama de bloques y etapas del proyecto. Con el archivo bajado de ENACOM se comenzó a recorrer el formulario.

Luego de los datos de la primera hoja, el encuentro se detuvo en el requisito de armado de mapas, que pide la carpeta, que son varios: un mapa de ubicación geográfica, que precise la localidad donde se trabajará – que incluya alguna ciudad grande que dé cuenta de la ubicación en el país–, un segundo mapa de la conexión actual con internet, un tercer mapa de la conexión y la cobertura proyectada.