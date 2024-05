Flor del Alba: la identidad que se lleva con orgullo

La violencia digital se expresa especialmente contra mujeres y disidencias. Flor del Alba es la presidenta de la Federación Universitaria de Rosario. Es negra, migrante, mujer. Semanas atrás, en pleno reclamo por el financiamiento de las universidades, recibió un fuerte ataque xenófobo y racista impulsado desde las redes sociales. La agresión fue luego de que convocara públicamente a la marcha federal en defensa de la educación superior. El hecho no es aislado: en Rosario, dos estudiantes universitarios recibieron amenazas y mensajes intimidatorios de carácter anónimo que tenían la firma de LLA. Más allá del hostigamiento, el reclamo que el gobierno pretende desoir: el derecho a la educación pública.

La reducción de presupuestos económicos impulsada por el gobierno nacional como parte de su plan de ajuste llegó a las aulas de la educación pública. En ese contexto, lxs estudiantes tomaron la posta en defensa de las universidades. En medio de la organización de una contundente marcha en Rosario, el foco intentó desviarse hacia una joven estudiante de la licenciatura de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Los discursos de odio se centraron en su condición de migrante, por ser negra, por ser mujer y además, por ser una dirigenta estudiantil con un fuerte posicionamiento en defensa de la educación pública.

“Si el objetivo es intentar que me sienta avergonzada de mis orígenes, debo decirles que siento orgullo de ser quien soy y de donde vengo. Soy migrante y me crié toda la vida en Argentina”. Flor del Alba

Flor del Alba suena a poesía. Casi como un deber impuesto por su nombre, nace de tanta luz una joven amante de los signos, los significantes y significados. Nacida hace 25 años en República Dominicana, Flor del Alba Cruz Valdez llegó a la Argentina en 2006 junto a su mamá y la pareja de ella, argentino, para radicarse en el país por motivos laborales. “Lo hicimos en Pergamino, Buenos Aires, y allí comencé a cursar mis estudios secundarios en la Escuela N°4, una escuela de mi barrio. Luego finalicé mis estudios en la Escuela Normal Joaquín Víctor González de la misma ciudad” cuenta.

El nivel superior la recibió en Rosario, una ciudad en donde sus gustos por el periodismo veían un horizonte posible. Comunicación Social, dentro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario fue, finalmente, la carrera elegida. “Estuve influenciada por una profesora de mi secundaria que daba la materia de Comunicación Social. Vine a la charla pre-ingreso y así me terminé de decidir”, recuerda Flor del Alba.

Pronunciarse es político

Con el correr de los meses fue afianzándose, tanto en la ciudad que la albergó como a la carrera que comenzó a transitar. Entre palabras y significados, el sentido político cobró mayor profundidad cuando poner el cuerpo se hizo aún más concreto: empezó a participar del centro de estudiantes con la Franja Morada como conducción. Así, su camino por la militancia estudiantil se hacía cada vez más profundo.

“Después de un Congreso nacional e internacional sobre democracia que se hace acá, en esta Facultad, y que proviene de los años ’90 gestionada por la misma organización, me empezó a interpelar la política. Sobre todo, la línea ideológica y doctrinaria de nuestra organización que proviene de la Unión Cívica Radical en parte. Me empieza a gustar el radicalismo y me convierto así en radical” dice Flor.

A partir de su militancia y el trabajo colectivo junto a sus compañerxs, y luego de la pandemia, en 2022 se decidió que sea Flor del Alba quien encabece el proceso de presidir la propuesta del centro de estudiantes de su movimiento: “Hacía 5 años que no ganábamos el centro de estudiantes, en 2017 perdimos contra un frente de izquierda y en 2022 lo recuperamos con una fórmula de la que yo formaba parte”. Un año después, en 2023 volvió a conducir el centro de estudiantes con otra fórmula y en agosto de ese año, a nivel regional fue elegida como presidenta de la Federación Universitaria de Rosario.

La elegida por los estudiantes

Con mandatos de un año de duración para dar lugar a diversas voces, tanto en el centro de estudiantes como en la Federación, Flor del Alba se encuentra en la recta final de este primer tramo como representante de lxs estudiantes de la ciudad y la región. Un espacio que logró conquistar a través del apoyo de quienes decidieron, con su voto, que su deseo de transformar desde la militancia universitaria, se vuelva un hecho. “Quienes ocupamos estos espacios no recibimos ningún tipo de arancel, todo se remonta a lo ideológico y político para hacer, por nuestros propios medios, todo lo que esté a nuestro alcance para transformar lo que necesitemos que se modifique”, señala Flor del Alba.

Con un historial de gran parálisis, la Federación la recibió desde un lugar de quietud que requirió de más palabras que la futura comunicadora comenzó a colocar allí donde quizá no había preguntas acerca del para qué de la existencia de este espacio y de la importancia sobre su funcionamiento. “Desde que tenemos la conducción con Reformismo en Acción, primero encabezado por una compañera de la Facultad de Psicología en 2022 y luego por mí desde agosto de 2023, empezamos a construir una comunidad para que tanto estudiantes como docentes y no docentes puedan conocer cómo funciona la Federación y sepan cómo poder contribuir no sólo a resolver problemáticas sino también a proponer ideas”, expresa con orgullo. Y continúa: “Hoy vemos cómo la FUR es reconocida tanto en Rosario como a nivel nacional, y eso me pone muy contenta. Yo hoy soy la cara visible, pero es un trabajo colectivo muy importante”. La defensa de la educación pública es uno de los principales objetivos y, con ella, la posibilidad de garantizar lo necesario para poder estudiar.

Sobre la situación crítica que atraviesan las universidades bajo la gestión del actual gobierno nacional, Flor del Alba considera que lxs estudiantes son “herederos de un descontento social muy grande” y profundiza: “hay jóvenes que ingresan a la universidad hoy con una gran deslegitimación, lo que suena en nuestro inconsciente de lo que se refiere a la política en sí o de lo que son los gremios”. De esta forma, tanto ella como sus compañerxs entienden que existe un doble trabajo por hacer. Primero, habilitar los recursos para que el estudiantado “la pase un poco menos peor” con esta realidad “tan difícil” que atraviesa la sociedad argentina. Y en segundo lugar “empezar a legitimar los espacios de decisión política para que los y las estudiantes se sientan parte de esos lugares de participación”.

Tras una serie de festivales y jornadas en defensa de la educación pública, se visibilizó la importancia de exigirle al Estado nacional el presupuesto para gastos de funcionamiento, reclamo para el cual también alzaron sus voces docentes, no docentes y la autoridad máxima de la institución, el rector Franco Bartolacci.

Los reclamos cobraron forma en la gran marcha multitudinaria federal que se realizó en distintos puntos del país el pasado 23 de abril. Rosario fue una de las ciudades más convocantes con una concentración en plaza San Martín que desbordó en cantidad de gente. “De hecho, fueron muchos estudiantes no asociados a ninguna organización partidaria, pero estaban ahí para defender la educación pública”.

“Hay que ser menos maliciosos con los y las jóvenes. Sin dudas fuimos los protagonistas de una marcha histórica” Flor del Alba

Sin embargo, ser la cara visible de semejante movimiento comenzó a tener su contracara a través de las redes sociales, mayormente X donde pareciera concentrarse el sector más afín y seguidores de La Libertad Avanza, el espacio político que gobierna el país y el que con sus políticas pone en jaque el acceso a la educación pública superior. Los llamados trolls comenzaron a citar distintos tweets de Flor del Alba para expresar de manera violenta su desacuerdo, xenófobo e inconstitucional, respecto de que una mujer nacida en otro país pueda representar a las y los estudiantes de Rosario y la región.

“Me parece muy capcioso”, dice Flor en relación a los ataques que comenzó a recibir por redes sociales. Y sigue: “Cuando se plantea que una persona es extranjera, plantea que es extra, como que está por fuera de lo que nos compete a todos. Creo que se buscó redirigir la discusión del pedido de más presupuesto hacia un ataque racista y xenófobo, problematizando sobre qué pasa si somos migrantes de otros espacios, de otras ciudades, provincias, países, quienes los que al día de hoy contenemos un problema. Con estos mensajes se intentó omitir todo lo que venimos luchando para llevar el foco de la discusión a otro lado”, opina.

“Cuando se plantea que una persona es extranjera, plantea que es extra, como que está por fuera de lo que nos compete a todos. Creo que se buscó redirigir la discusión del pedido de más presupuesto hacia un ataque racista y xenófobo”

Las respuestas a semejante ataque fueron contundentes. Periodistas, comunicadores, autoridades y estudiantes afiliados y no afiliados a distintos espacios de participación respaldaron de manera inmediata a Flor del Alba marcando, además, la inconstitucionalidad de dicho planteo. De hecho, el artículo 20 de la Constitución Nacional expresa: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”. Por supuesto, ser elegida por estudiantes como su referenta es uno de esos derechos.

A su vez, refuerza: “¿Cuáles son los argumentos políticos para estar en contra de lo que pedimos? Que los muestren, somos jóvenes de nuestro país y nos falta discutir política en profundidad”.

Otro de los puntos que analiza la dirigenta estudiantil tiene que ver con el hecho de ser mujer. “Las discusiones terminan intentando redirigirse a cuestiones de género, del aspecto físico, la procedencia, tenemos que ser impermeables ante estas situaciones” sentencia. Días más tarde y con la discusión de la Ley Bases en la cámara baja, también se intentó visibilizar masivamente una imagen de Leila Lemoine (LLA) maquillándose en el recinto: “Publicar un video de una diputada en esa situación también es capcioso, hay que hacer foco en cuál era la visión de esta mujer, no si se maquilla o no. Pero eso pasa porque es mujer, hay millones de diputados jugando videojuegos que no se viralizan. Hay muchas cosas a discutir y como jóvenes estamos demandando hacerlo en profundidad para lograr una sociedad más equitativa”.

La contundencia de Flor del Alba se hace cada vez más profunda. Mujer, migrante y elegida por los estudiantes para ser representados bajo una firmeza inquebrantable. Su camino continuará como presidenta de la FUR hasta agosto de este año. Su paso, sin dudas, dejará una huella imborrable para quienes la precedan.