Fuego en la Patagonia: cómo colaborar con las brigadas autogestivas

La situación por los incendios en la Comarca Andina es muy preocupante. El parte oficial del 10 de enero del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, dice que las hectáreas afectadas son más de 5.000 entre bosque nativo e implantado. Es nula la información oficial con relación a las viviendas afectadas después del 08 de enero, hasta esa fecha se hablaba de 10 casas en El Hoyo consumidas por el fuego. Sabemos por relatos de vecinos que se sumaron más viviendas afectadas luego del avance del incendio hacia Epuyén.

La comunidad de la Comarca Andina está organizada, no es la primera vez que nos prenden fuego. Esta vez el panorama es muy preocupante: años de sequía, acumulación de combustible, cambios en los patrones climáticos y falta de planificación estatal en la zona de interfaz (población en contacto con el bosque). Ante el desfinanciamiento nacional a la prevención y lucha contra el fuego (se destina 69% menos que en el 2023), brigadas autogestivas y organizaciones sociales están llevando adelante la tarea de acompañar a las familias afectadas defendiendo sus casas, enfriando los espacios con agua con equipos financiados por la propia comunidad. Además de realizar un acompañamiento y colaborar con las evacuaciones, estas brigadas se mueven con sus camionetas, equipadas para poder hacer un ataque básico al fuego y poder asistir a las viviendas cercanas al bosque que se está quemando.

Esto recién comienza, este tipo de incendios se apaga solamente con lluvia y el pronóstico nos dice que tenemos varias semanas sin precipitaciones.

Las donaciones que la población pueda hacer desde cualquier punto del país ayuda en este momento de emergencia a cubrir: herramientas y equipamiento para atacar el fuego (motobombas, magas, repuestos, etc), combustible para los vehículos, ingredientes para las viandas, agua, indumentaria e insumos médicos, etc.

Alias de organizaciones de diferentes localidades para colaborar con donaciones:

Centro Integrador Comunitario B° Primavera El Bolsón

Alias: cicporincendios2026

A nombre de Ornela Tarantino

Brigada Forestal Mallín Ahogado

Alias: brigada.mallin.mp

Titular: Asoc. Civil equipo voluntario de prevención y respuesta de emergencias.

Asociación Cultural Antu Quillen de Epuyén

Alias: antuquillen

Motivo: incendio

Banco del Chubut

Paypal

Usuario: @ccantuquillen

Mensaje: incendio