ATE Rosario montó la Carpa contra la Corrupción en PAMI y realizó un acto para exigir la reincorporación de la Secretaria General de la Junta Interna, Melina Gutiérrez y el cese de pase de cápitas al sector privado. Hubo dirigentes estatales nacionales, de otras provincias, referentes sindicales de gran cantidad de sectores y organizaciones solidarias.

Por Equipo de Comunicación ATE Rosario

La tormenta no frenó la instalación de la Carpa Negra contra la Corrupción en PAMI. Impulsada por ATE, con alcance nacional, el reclamo central fue la reincorporación de Melina Gutiérrez, trabajadora con nueve años de antigüedad y ningún expediente en contra que, además, cuenta con fueros por ser la Secretaria General de la Junta Interna en Rosario. Un despido que se dio en la noche del 31 de marzo en soledad, sin aviso formal ni argumento, con claro sesgo antisindical y persecutorio.

Gutiérrez viene encabezando hace meses importantes jornadas de lucha en la obra social de las y los jubilados, exigiendo que se frenen el vaciamiento y la pérdida de cápitas –los policlínicos dejaron de atender a alrededor de 10.000 afiliados que pasaron al sector privado -, se garantice el acceso a la salud y se normalice el instituto.

“Han decidido declarar la guerra y nosotros les respondemos con más guerra. Con más guerra en defensa de cada lugar de trabajo, con más guerra, con más lucha y con más organización en las calles”, dijo la dirigenta, visiblemente emocionada por el enorme arco de solidaridad de organizaciones hermanas.

“Ellos nos quieren cerrar el PAMI”, sostuvo y detalló que esas miles de personas traspasadas al sector privado esperan meses un turno y terminan abonando copagos, sellos, impagables para quien percibe la jubilación mínima. El esquema es claro: no sólo cae el empleo en blanco, por lo que se desfinancia el sistema de seguridad social, sino que se pasa la atención al privado, vaciando los policlínicos propios camino a su cierre. Al personal lo alientan al retiro del sector público, con salarios a la baja, maltratos y precarización laboral.

El Coordinador de la Mesa Nacional de ATE PAMI y referente del Consejo Directivo Nacional, Ramón Farías, ironizó: “acá lo único que crecen son las propiedades de Adorni, las cripto libras de Milei, pero el trabajo seguro que no”. Advirtió que mañana habrá reunión nacional y que “sabemos cuándo empezó ésto, lo que no sabemos cuándo termina, pero sí sabemos cómo termina: con Melina adentro y con estos tipos –en referencia a la dirección- yéndose”.

Entre los oradores del acto realizado dentro del Anexo de Sarmiento 455 estuvieron: Gustavo Terés, Secretario Adjunto de la CTAA Rosario; el Turco del Frente de Jubilados (Frejel); Claudia Indiviglia de Norte; Fernando Ramírez en nombre del SiCoNaRA y gremios del FreSU, Carolina Roldán de ATE Córdoba; Fernando Flores de ATE San Martín, y Susana Abalo de APDH Rosario. Hubo además referentes de Aceiteros, SOMU, Fesprosa, Siprus, SUTEPA, Fenat, Camioneros, entre otros y otras.

“Entendemos a la salud del adulto mayor y a la salud en su totalidad como un derecho. Entonces, a este golpe que intentaron darme le vamos a responder con más organización y con más lucha”, concluyó Gutiérrez.