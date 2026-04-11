Carlos Fuentalba, donde la memoria florece

En el marco de la Carpa Blanca itinerante de la Dignidad Docente instalada en Rosario por Amsafé y Sadop para visibilizar la grave situación educativa a nivel nacional y provincial y el reclamo por mejores condiciones salariales y laborales, se realizó un homenaje al cumplirse 19 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba.

El 4 de abril de 2007, maestros y profesores de la provincia de Neuquén impulsaron un corte de la ruta nacional 22. Carlos, delegado gremial y profesor de química participo de la protesta docente junto a más de cien compañeros para exigir una recomposición salarial, el pase a planta permanente de trabajadores contratados y el pase al básico de los aportes no remunerativos entre otras reivindicaciones, en el marco de un plan de lucha que llevaba meses contra las políticas de ajuste económico que impulsaba el gobernador Jorge Sobisch, un aliado del ex presidente Mauricio Macri para conformar, en ese momento, una alternativa opositora a la reelección de Néstor Kirchner.

Ese día la policía neuquina reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes. En medio de la desconcentración, el efectivo José Darío Poblete, del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Zapala, disparó a solo dos metros de distancia, una granada de gas lacrimógeno hacia el Fiat 147 donde, en el asiento trasero, viajaba Carlos Fuentealba. El proyectil atravesó el vidrio del auto y dio de lleno en su nuca. Carlos murió al día siguiente después de ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Era papá de dos nenas que en ese entonces tenían 10 y 14 años.

El largo proceso de construcción de justicia tuvo dos hitos fundamentales: el martes 8 de julio de 2008 la Cámara Criminal Primera de Neuquén condenó a prisión perpetua con la inhabilitación absoluta y perpetua al policía Darío Poblete. Esta sentencia se conoció como Causa Fuentealba I. El 16 de marzo de 2023, en la Causa Fuentealba II, la cúpula policial también fue condenada. Fueron declarados culpables Benito Matus, como autor penalmente responsable del delito de abuso de armas agravado por haber sido cometido abusando de su función como miembro integrante de la fuerza policial; y Carlos Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Jorge Garrido, como autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad.

Diecinueve años después -bajo un gobierno que una vez más ataca a los trabajadores de la educación y planea una reforma educativa profundamente regresiva- Carlos Fuentalba es recordado en escuelas a lo largo y ancho de todo el país. Su nombre florece en canciones, calles, establecimientos educativos, libros, películas, remeras, banderas. Su nombre es emblema de una lucha docente que tuvo el coraje de cortar una ruta en defensa de la educación pública.

En Rosario, y en el marco de los tres días de la Carpa Blanca Itinerante que montó el gremio de Amsafé en la plaza San Martín, Fany Mansilla -actual secretaria general de ATEN- recordó al maestro en un emotivo homenaje.

¿Qué significa homenajear en este contexto a Carlos Fuentealba?

La dirigente gremial señala: “Es la disputa por la construcción de memoria” y describe el doloroso y dificultoso camino que significó llegar, primero, a una condena para el autor material del hecho y años después a quienes guiaron e idearon el operativo represivo. Para ello, dice, fue fundamental la unidad gremial -y el acompañamiento incesante de la CTERA al gremio provincial y a Sandra Rodriguez, viuda y compañera de Carlos, y más allá, el lazo que se tejió con toda la comunidad educativa, tal vez la clave para desmotar el discurso perverso de un gobierno provincial que buscó demonizar la figura del maestro. “Había que demostrar jurídica y políticamente que ese había sido un plan ideado por un gobernador autoritario que necesitaba que ese plan de ajuste económico bestial se garantice. Al otro dia que asesinan a Carlos hubo un paro histórico de la CGT y de la CTA, eso marcó la trascendencia de lo que había pasado. Hubo una construcción de mucha militancia en todos los ámbitos, no solo con los sindicatos. Fue con la ciudadanía, con los estudiantes, con las familias”.

Masilla también resalta su legado como fruto de una victoria que, sin embargo, no logró la condena al máximo responsable político de su crimen, el ex gobernador Sobisch. “Carlos además de ser maestro, era un militante que demostraba que la escuela es mucho mas que enseñar y aprender. Al principio cuando recién lo habían asesinado, se genera una disputa tremenda porque el gobernador atacaba directamente la tarea docente, fue una campaña de desprestigio absoluto y lo querían hacer aparecer como un “piquetero loco” que cortaba ruta. Se impedía que se lo nombrase en las escuelas, en las clases. Y todo este tiempo fue una lucha incesante contra ese discurso y nosotros decimos que ganamos esa batalla porque Carlos florece, se multiplica. Hoy una de las hijas de Carlos es docente y camina junto a nosotros y la otra estudia para recibirse de bioquímica y Carlos había estudiado en un colegio que tenia la tecnicatura en bioquímica”.

La imagen de Carlos se proyecta en la pantalla grande de la plaza. El acto empieza como termina: con música, abrazos, cantos. La Carpa Blanca de la Dignidad Docente convoca a una multitud de trabajadores de la educación de todos los niveles. Muestra la postal descarnada del desguace educativo y el salario docente en cada uno de los espacios donde se visibiliza la situación: escuelas técnicas, bibliotecas, equipos ESI, equipos socio-educativos.

“Es mentira que le ganamos a la inflación. Ya no se lo cree nadie. Vamos a los datos: 2,1% de incremento salarial en febrero y 2,7% de inflación en la provincia de Santa Fe. Que nos expliquen de qué manera le ganamos a la inflación. Nos obligan a buscar otro trabajo para poder llegar a fin de mes. Un docente que debería estar enfocado plenamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hoy tiene que pensar cómo sobrevivir” describen desde el gremio. A nivel provincial, tanto Amsafé como Sadop le apuntan directamente al gobernador Pullaro y a su política «extorsiva» del presentismo. “¿De qué calidad educativa hablan cuando una compañera que no tiene voz va igual a la escuela porque no puede perder el presentismo? ¿Qué calidad educativa puede construirse desde la enfermedad, el miedo y la precarización?”.

La Carpa Blanca que comenzó en el departamento de General Obligado, siguió en Castellanos y llegó a Rosario, seguirá camino por los 19 departamentos de la provincia con el objetivo de visibilizar la lucha docente y en reclamo de salarios y condiciones de trabajo dignos y la grave situación educativa a nivel nacional. Está inspirada en la histórica Carpa Blanca instalada hace 29 años frente al Congreso de la Nación por la Ctera.