Ruidazo y abrazo a la Universidad Pública y Gratuita

El 16 de abril, día aniversario de la firma del Convenio Colectivo de Trabajo de lxs docentes universitaris, cerramos una semana de Carpa por la Universidad y la Soberanía con nutrida actividad de lucha.

En la manzana donde se ubican el Politécnico y la Facultad de Cs Exactas, Ingeniería y Agrimensura, hicimos un gran abrazo a la universidad y un ruidazo. Durante estas actividades participaron compañerxs de otras asociaciones de base del país y de las federaciones CONADU y CONADU Histórica; entre ellos, estuvieron presentes Clara Chevallier (Sec. Gral CONADU), Pedro Sanllorenti (Mesa Ejecutiva CONADU) y Oscar Vallejos (Sec. Adjunto CONADU H.).

La comunidad universitaria sigue en pie de lucha. Nos encaminamos a una gran marcha federal en el mes de mayo. El financiamiento universitario, que es ley, debe cumplirse y no vamos a parar hasta lograrlo.