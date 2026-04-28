Profundizar el plan de lucha para que el Gobierno cumpla la Ley

Lxs docentes de todo el país protagonizan un plan de lucha contundente, con importantes niveles de participación, compromiso y unidad.

Por Coad

Nuestra pelea, salarial y presupuestaria, no la damos en soledad sino en conjunto con toda la comunidad educativa y con el apoyo de una mayoría social que entiende que la universidad pública y gratuita es una conquista y un derecho de todxs.

Desde que inició el año nuestras medidas de acción directa y las definiciones colectivas le marcaron la cancha al Gobierno: al anunciar nuestro plan de lucha nacional, el Gobierno debió retroceder en su intento de modificar, en febrero, la Ley de Financiamiento Universitario que conquistamos en 2025.

Torcimos el brazo del gobierno que, a través de las bravuconadas del Subsecretario de Políticas Universitarias, había anunciado cero aumento si no nos aveníamos a la reforma de la ley. Obviamente los aumentos que impusieron (2.5% para enero, 2.2% para febrero y 2% para marzo) son absolutamente insuficientes, pero es claro que son fruto del anuncio de nuestro plan de lucha.

Los paros, parte troncal del plan de lucha docente, visibilizaron la crisis de la universidad y de nuestros salarios, y fueron un factor determinante para detener la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario que pretende Milei.

En Rosario todas las medidas de acción de directa se vieron fortalecidas por la gran participación y contundencia de las actividades con las que acompañamos los paros. El ejemplo más reciente de esto fueron las actividades de la Carpa por la Universidad y la Soberanía. Durante 7 días seguidos, llenamos las calles con decenas de clases públicas y curriculares, reuniones abiertas, actividades culturales. Culminamos la carpa con un masivo ruidazo y abrazo a la UNR en la esquina de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y el Politécnico.

La caída brutal de nuestros salarios durante el Gobierno de Milei

Todxs sentimos en nuestros propios bolsillos la situación salarial acuciante que atravesamos. El recorte a nuestros sueldos es brutal. Sólo para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023 hasta el día de hoy, lxs docentes deberíamos percibir un aumento del 52,34% (suponiendo una previsión del IPC del 2,6% para abril).

El impacto que tendría la Ley de Financiamiento Universitario si el Gobierno la cumpliera es absolutamente significativo. Compartimos algunos ejemplos:

Docente de escuela de nivel medio con 15 horas cátedras y 7 años de antigüedad:

Sueldo neto actual: $ 651.255,86

Sueldo neto si se cumpliera la Ley: $ 959.299,88

Docente universitario JTP exclusivo con 7 años de antigüedad:

Sueldo neto actual: $ 1.202.100,73

Sueldo neto si se cumpliera la Ley: $ 1.770.694.37

Lxs compañerxs que deseen hacer el cálculo de cómo sería su propio salario si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario, pueden hacerlo en la calculadora salarial.

Si persistimos en la lucha, es posible obligar al Gobierno a cumplir la ley

Los frutos dados por el plan de lucha docente hasta este momento son un nuevo punto de partida para profundizar nuestras acciones colectivas. Si con la movilización colectiva y los paros logramos frenar al Gobierno y conseguir conquistas (hasta el momento parciales), es claro que el camino para lograr nuestras demandas más acuciantes es redoblar la apuesta.