“Salario, cuidados y endeudamiento”: un encuentro para seguir luchando

Una delegación de trabajadoras aceiteras participó de la jornada de formación sindical “Salario, cuidados y endeudamiento” que se realizó en el auditorio de ATE Nacional junto con organizaciones del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). Cerca de 300 compañeras y compañeros trabajadores participaron de los debates y paneles, en los que se discutió la realidad que sufre la clase trabajadora ante las políticas que ejecuta el gobierno nacional desde diciembre de 2023.

En la apertura habló Daniel Yofra, Secretario General de la Federación Aceitera y Desmotadora, que recordó que “Nosotros estamos construyendo el Fresu desde que nos convocó Abel Furlán para discutir cómo enfrentar la reforma laboral”, y aseguró: “Creo que todos sabemos el diagnóstico de lo que está pasando, lo que falta es la acción. Salir a luchar, salir a a hacer huelga”.

“Yo hablo de huelga porque nosotros somos fruto de la huelga. Algunos se enojan porque yo digo que hay que ir por un paro por tiempo indeterminado, pero lo puedo fundamentar, y se lo puedo comentar a ustedes si no me han escuchado. Nosotros tenemos argumentos de sobra, y hablo de los aceiteros y los desmotadores”, puntualizó Yofra.

Y agregó: “Por eso creo de que puede ser una buena acción si la podemos coordinar y la podemos trabajar y la podemos construir desde el FreSU para todos los trabajadores, para que todos tengan el derecho a tener un salario digno. Obviamente que dentro del FreSU tenemos distintas opiniones, distintos pensamientos, pero creo que en su gran mayoría queremos llegar al mismo lugar, que es la dignidad de las compañeras y los compañeros de todo el país”, agregó, ante el aplauso de las y los presentes.

Un debate para la acción

“El objetivo”, apuntó Laura Mehring, Secretaria General del Sindicato Aceitero de Esperanza y una de las organizadoras, “fue juntarnos las compañeras de distintos sindicatos para poder afianzarnos ante esta situación que estamos afrontando, con este gobierno que viene contra los derechos laborales y el salario”.

“Como trabajadoras, sabemos que somos las más afectadas con esta reforma laboral, por todo lo que implica. Por eso hablamos del cuidado, porque es uno de los puntos fundamentales que está siendo afectado. El cuidado tiene un costo, que hoy lo asumen las trabajadoras mujeres que estamos a cargo del cuidado, no solamente de los niños, sino de los adultos mayores, de familiares, y que es imprescindible tenerlo en cuenta”.

“Fue una jornada extremadamente participativa”, valoró por su parte Carina Savone, subsecretaria de Género del Sindicato Aceitero de Rosario. “Desde Rosario fuimos con 10 compañeras aceiteras, junto con la compañera de Mendoza y la compañera de AGD. La verdad que fue una gran participación, a pesar de que fue armado bastante rápido el encuentro”.

“Del debate que tuvimos, pudimos compartir no solamente una lectura de la situación, sino también cómo hicieron las compañeras ante ciertas situaciones para pararse y afrontarla, ante un gobierno que viene contra todos nuestros derechos” apuntó Laura.

“La verdad que las compañeras aceiteras que participaron de Rosario quedaron muy conformes, les gustó mucho”, aseguró Savone, y agregó: “Nos quedó pendiente debatir más sobre salud mental, que nos afecta a todos y a todas en este en este momento crítico que se está viviendo en Argentina, por la economía, el cuidado y todo lo que nos genera el no saber hacia dónde vamos, porque el gobierno está quitándonos derechos a diestra y siniestra”.

“Fue una jornada muy importante para poder agruparnos, para poder afianzarnos como mujeres, y poder seguir luchando entre todas juntas, acompañándonos desde los distintos sectores para saber que no estamos solas”, concluyó Laura Mehring.

Expositoras y referentas

En el panel de apertura, además de Daniel Yofra, también participaron Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional; Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU; Graciela Aleñá, de STVyARA (Vialidad); Fernanda Boriotti, Presidenta de FESPROSA; Francisca Staiti, Secretaria General de la CONADU Histórica; y Virginia Bouvet, Secretaria de Organización de AGTSyP (Subte).

También intervinieron Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, que recordó el natalicio de Eva Duarte de Perón, y Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional.

En el panel siguiente, junto con Laura Mehring, hablaron Mara Rivera de APSEE (Energía) y Yael Gabrielli de APA Aeronáuticos, junto con las compañeras dirigentas del panel de apertura.

El siguiente momento del encuentro denominado “Todo está guardado en el salario. Lo que la dictadura se llevó, nunca se recuperó” fue presentado por Candelaria Botto del movimiento Ecofeminista.

Luego del almuerzo se realizó la mesa de debate sobre “Salarios, cuidados y deuda” donde expusieron María Paula Lozano, abogada laboralista y asesora de nuestra Federación Aceitera y Desmotadora; Julia Campos, del Observatorio Sindical de Relaciones Laborales de ATE; Luci Cavallero, docente y militante feminista Movida Ciudad; y Flora Partenio, docente UNSAM- AAIHMEG.

Finalmente en el panel sobre “Experiencias conocimiento de la clase y para la clase” referentes de otros países de América Latina hicieron sus intervenciones en torno al tema convocante y socializaron ciertas experiencias destacadas a nivel local. Entre ellas se pueden mencionar a Andrea Sato (Fundación Sol Chile), Renta Belzunces Dos Santos (Departamento intersindical de Estadística e Estudos Socioeconómicos – DIEESE Brasil), Carolina Spilman y Alejandra Picco (PIT-CNT Instituto Cuesta Duarte Uruguay), y los economistas Sergio Arelovich y Natalia Pérez Barreda, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía MATE Argentina.





