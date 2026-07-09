La lucha consiguió una nueva victoria: la cautelar debe ejecutarse ya

Tras el rechazo por parte de la Corte Suprema del recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno nacional, la medida cautelar se encuentra vigente y es de inmediata ejecución.

La Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno de Milei incumple de forma ilegal desde hace 247 días, establece en sus artículos 5° y 6° la obligación de elevar los salarios docentes para que equiparen el poder adquisitivo que tenían en noviembre del 2023.

Desde COAD exigimos inmediata recomposición de los sueldos para equiparar el nivel salarial de noviembre 2023 y la devolución en un solo pago del retroactivo de la masa salarial adeudada al día de aprobación de la ley.

Gracias a la movilización y organización logramos que el reclamo universitario sea ley. Sólo con la lucha estamos logrando que el gobierno tenga que cumplirla. Hoy, más que nunca, tenemos que seguir peleando.