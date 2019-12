Bajo el lema “Somos periodismo autogestivo, expresión de libertad” se realizó el octavo foro de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA). Impulsar la ley de Fomento retomando el proyecto presentado en 2013 por el diputado Jorge Rivas y otros 15 legisladores fue el eje vertebrador de la discusión. Más allá de la merma en la cantidad de ediciones, el Foro visibilizó la continuidad de una construcción colectiva que lejos de “sobrevivir” a cuatro años de crisis económica, dejó en claro la solvencia de un sector que construyó otra agenda periodística, ética y social.

“Somos periodismo autogestivo, expresión de libertad”. Ese fue el lema bajo el que se tejió el octavo foro de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) en la sede de la Cooperativa de Trabajo Lavaca, en Mu Trinchera Boutique.

De manera unánime el Foro resolvió volver a impulsar la Ley de Fomento para las Revistas Culturales, retomando el proyecto presentado en 2013 por el diputado Jorge Rivas y otros 15 legisladores, como eje vertebrador de la discusión hacia la construcción de políticas públicas para la edición independiente y cultural.

Más de 20 publicaciones se dieron cita para hacer balance de un año que, si bien expresó una merma en la cantidad de ediciones producto de la crisis económica, también manifiesta la continuidad de una construcción colectiva que lejos de “sobrevivir” a cuatro años en la que la recesión impactó de lleno en los costos de producción de nuestras publicaciones, dejó en claro la solvencia de un sector que construyó otra agenda periodística, ética y social.

El foro comenzó con dos capacitaciones para lxs asociadxs.

En primer lugar, el taller “Redes sociales, marketing digital y no morir en el intento” a cargo de Facundo Gari y Esteban Vera, del colectivo NaN. En primer lugar, dejaron en claro la importancia de tener redes sociales vinculadas a un sitio web: “El sitio es el activo principal, y no se basa en replicar información, sino en generar diferentes contenidos para las diversas redes”. Sostuvieron que las redes “te sancionan” (es decir, te muestran menos) si solamente las usás para replicar contenidos. Además, hablaron sobre potenciar las búsquedas en internet a través de focalizar siempre en “palabras claves”, para facilitar que nos encuentren más lectores. En segundo lugar, remarcaron que las redes sociales solo sirven si hay una real planificación. Para eso es fundamental pensar y respondernos: “¿Para qué estar en todas las redes sociales? ¿Tenemos realmente público para todas? ¿Quién las va a atender y generar contenido propio para cada una?”.

La experiencia de trabajo de Borelli nos ayudó a pensar nuevas vías de financiamiento a partir de nuestros contenidos y audiencias, donde la impresión es anti-comercial, pero en Argentina el papel aún tiene un valor simbólico muy alto.

“La clave, para cualquier modelo de negocio que se elija, es profesionalizar al equipo, tener administrativos, diseñadores, un área digital, periodistas, etc. No sirve que todos hagan todo: no se crece así”, concluyó.

Censo

Después de una pausa para descansar y almorzar llegó el turno del Taller del Censo Anual de AReCIA. El censo de AReCIA es la principal y más confiable fuente de información sobre el sector. AReCIA realiza este censo anual entre sus asociados desde 2012, para relevar distintos aspectos que permiten construir un panorama completo del ámbito de las revistas culturales. Su repetición periódica permite, además, trazar series para observar las transformaciones del sector, que son producto de las políticas públicas o de su ausencia, del avance de las corporaciones económicas y también del trabajo organizativo de la Asociación.

Entre los más significativos está la merma en la cantidad de revistas registradas: en comparación al año pasado, donde hubo 131 medios registrados, del censo de 2019 participaron 78 publicaciones. Si bien muchas publicaciones completan el censo aun después de su fecha de cierre, al menos 19 dejaron de publicar en el último año. La cifra se ubica dentro del estado de emergencia que AReCIA declaró en octubre del 2018, tras analizar el impacto de las políticas económicas en la estructura de costos de nuestras revistas.

Algunos datos preliminares:

De las 78 publicaciones censadas, 40 son medios estables, que tienen diez o más años de vida.

11 se registraron por primera vez y 3 nacieron en 2019.

La presencia de los medios en papel dentro de AReCIA sigue siendo predominante: de los 78 registrados, solo 25 son enteramente digitales, sin publicación impresa.

Nuestras revistas impresas tienen una tirada mensual de 105 mil ejemplares.

Las webs de nuestras revistas digitales tienen 159 mil visitas diarias.

Compartiremos los resultados finales del censo al finalizar el procesamiento de datos.

Expresión de libertad

Finalmente, en asamblea nos dividimos en grupos para pensar propuestas ante las problemáticas actuales de nuestro sector. De forma unánime, el foro concluyó en la necesidad de asumir colectivamente el debate por una Ley de Fomento para las Revistas Culturales como eje vertebrador de la discusión hacia la construcción de políticas públicas para la edición independiente y cultural. Se subrayó la importancia de pensar esquemas de trabajo para desarrollar estrategias para las revistas impresas y digitales desde comisiones específicas. Y se remarcó la importancia de ubicar a nuestras asociadas desde un sector que, junto a diarios recuperados y radios y emisoras comunitarias, fueron parte de un tejido de otra comunicación, más libre y solidaria, que marcó agenda en estos cuatro años neoliberales.

En ese sentido, y con nuestras banderas de afianzar esa expresión de libertad, se votó la nueva conformación de la Comisión Directiva 2019-2020:

Presidencia: Lucas Pedulla (Revista MU/lavaca.org)

Vicepresidencia: Mariane Pécora (Periódico VAS)

Secretaría: Pablo Bruetman (Revista Cítrica)

Vocal I: María Cruz Ciarniello (Revista Enredando)

Vocal II: Mariela Martínez (Al Margen)

Tesorería: Alejo Vivacqua (ArteZeta)

Revisión de Cuentas I: María Gabriela Levite (MusicaClásicaBA)

Revisión de Cuentas II: Hernán Cacace (Yo soy la morsa)