El libro “Mataburros neoliberal” es de descarga libre y gratuito. Un libro de Héctor Cepol y de Ediciones El Trocadero

Nos asfixia un capitalismo tardío que no es mera variante del tradicional. Sobra evidencia de una mutación no solo económica y política sino profundamente subjetiva, mutación acaso imposible de desentrañar fuera del campo del psicoanálisis (o incluso solo desde ahí). Una mutación, desde luego, no estructural, sino funcional y de un temible grado de eficacia sobre víctimas y victimarios. Lo primero ha sido y es tratado, afortunadamente, en forma constante y exhaustiva. No así lo otro pese a la importancia obvia que tiene para el Qué hacer de la lucha social.

En realidad, hasta hace poco no teníamos idea de esta potencialidad del amo interior en cuanto a superar su acicalamiento liberal para asociarse abiertamente al fascismo económico camuflado de sensatez económica. Ya el fascismo político era capaz de engatusar al sujeto. ¿Cuánto más no iba a poder la respetabilidad, la elegancia y la pericia de un nuevo marketing ultrapolitizado y en manos del Otro? Un marketing capaz de sintonizar con precisión uno de nuestros puntos ciegos: el de no distinguir fácilmente entre utopía y quimera, lo que ofrece todos los requisitos de preescucha para la posverdad y las fake news.

Sin duda urge revisar esta sofisticación inédita, en tiempos que el sistema-mundo sencillamente no da para más. Y no da para más en términos sistémicos o de concentración económica y poder –o más allá de sus víctimas y su propia lucha intestina–, al tiempo que el vértigo alcanzado y un horizonte de distintas megacrisis sugieren también algún tipo de desenlace inminente, y tal vez más próximo de lo que necesitaría la evolución de los colectivos. Con todo, el final está abierto pero quizá no solo al triunfo de alguna de las partes sino a la destrucción de las dos. Cuidado con esto. La Argentina, mientras tanto, y Latinoamérica en general es uno de los frentes donde el sistema ha concentrado gran poder de fuego, acaso porque valora mejor que nosotros la potencia insurreccional y, ¿quién sabe?: quizá porque teme el espíritu de emancipación que hoy se acelera, y sobre el que un Castoriadis también nos avisa que avanza a paso lento pero firme desde hace siglos…

Sobre esto y algunas otras cosas, incluida la de un empresario ultracorrupto que en nuestro país se hizo del gobierno, particularmente por los votos desmemoriados, reflexiona este MATABURROS NEOLIBERAL: apéndice del siglo XXI, escrito en Rosario entre julio de 2015 y septiembre de 2019 por Héctor Cepol, y de descarga libre en: http://mercadosolidariorosario.com.ar/#!/-bienvenido