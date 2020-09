«Fuego, humo, hollín, ceniza.

En este refugio el aire no llega.

Gimo, lloro, grito, corro.

Soy el carpincho y la calandria,

Soy el sapo y la rana,

Soy la boga y el surubí,

Soy el sauce que llora entre las llamas.

Ardo en cada espinillo seco y crujiente.

Me cuelo por las calles y las veredas.

Las horas pasan y el ciclo no se renueva.

Voraces lenguas de fuego

Iluminan las oscuras intenciones de los depredadores.

El viento seca las lágrimas de la ciudad ciega.

Arde y duele la espera.»

Texto y voz: Betty Jouve

Fotos: Carlos Salazar