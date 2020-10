Mafalda, el nombre aspiracional de mi infancia.

Ser contestadora, reflexiva, provocadora y crítica como Mafalda, eso quería.

Me quedaba embobada mirando las viñetas.

Mafalda que increpaba a su mamá sobre tener una vida.

Mafalda la del palito de abollar conciencias.

Mafalda.

Más tarde, iba cada domingo a la Viva para buscar la página de Quino.

Siempre agudo, nunca complaciente.

Sus dibujos eran síntesis formidables.

Mafalda hubiera sido una detenida-desaparecida, le dijo hace unos años su creador a Reynaldo Sietecase.

Más cerca, en 2018, escribió una carta para aclarar que su Mafalda no usaría pañuelo celeste. Textual: «Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”.



Yo siempre digo que la muerte es insoslayable. Esperable en alguien de 88 años.

Lo que no muere, nunca morirá, es su legado.

Y sí, lo lloro porque es parte de lo que soy.



Gracias me resulta poco. Gracias infinitas