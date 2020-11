La “revolución furiosa” es narrada por Marc y Mansilla como un hecho pintoresco y anecdótico, conforme a la visión dominante de la historia donde han sido siempre los varones quienes se han organizado y han tomado decisiones, mientras las mujeres, en los mejores casos, los acompañaban. Como resultado de esta operación nos queda el borramiento de las mujeres, su total despolitización. A la condición subalterna de las mujeres en la historia, tanto por su situación de subordinación legal, económica y social, asistimos a su invisibilidad en los relatos.

Hoy, casi ciento cincuenta años después, analizar este hecho histórico en las nacientes colonias santafesinas de finales del siglo XIX a través de la lupa de la perspectiva de género, resulta, como señala Walter Benjamin, “escribir la historia a contrapelo”; esta vez en la voz de las vencidas. Se trata de entender a la “revolución furiosa” no como hecho aislado, sino inscripto en el contexto histórico de la mitad del siglo XIX que, como señala Dora Barrancos en su libro “Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos” (2007), es una época en que el patriarcado encontró un marco jurídico que logró compeler a las mujeres al espacio doméstico y a la lógica de la maternidad, y, al mismo tiempo, les permitió acceder al terreno de la educación como educadoras, como Juana Manso, notable figura, maestra y feminista. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX se darán las primeras acciones de movimientos feministas y prolibertarios, socialistas, anarquistas y sindicalistas. Seguramente, ni la María, ni la Petisa, ni la Sardeña, ninguna de las “furias salidas del infierno” pudieron en esos años reconocerse como feministas. La politización que conlleva su accionar no fue consciente. No se llaman a sí mismas feministas, pero el feminismo se traduce en su acción política. Es un feminismo de la praxis y no del discurso, es otra forma de participación y de expresión en el territorio comúnmente ocupado por los varones. Una práctica absolutamente disruptiva en la conformación territorial de la pampa húmeda.