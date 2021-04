¿Dónde está Tehuel?

“Necesitamos que aparezca Tehuel, y no vamos a parar hasta conseguirlo.”

«Cada día sufrimos la ausencia de Tehuel de La Torre. Su familia, amigas y amigos lo buscan desde hace un mes, desde aquel día de mierda en que partió pero jamás regresó. Se lo extraña en el calor de su hogar, que compartía con su novia Luciana y con Isa, su hijo de corazón. No pudo disfrutar su cumpleaños rodeado de sus seres queridos y tampoco el segundo aniversario con su pareja. Era libre y alegre: a los 10 años comenzó a impulsar su transición y plasmarlo en su cotidianidad, dejando ser su identidad; andaba por la vida con su pelo castaño oscuro, bien cortito, y siempre con su sonrisa inmensa. Desde el 11 de marzo, el día que su compañera presentó la denuncia en la Comisaría 1era local, no lo volvimos a ver caminando las calles de Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires; ni se siente el aroma de su comida, como cuando cocinaba algo rico a su familia. Siguen pasando los días y lo extrañamos, nos imaginamos de mil formas ese reencuentro soñado; es un deseo tan real que podemos sentirlo. Necesitamos que aparezca Tehuel, y no vamos a parar hasta conseguirlo.»