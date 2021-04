Por sobre todas las cosas, no me siento siempre primero madre, pero es una de mis identidades importantes, por lo menos en estos momentos; una de las que porté en esa marcha del 8M y entiendo que esta característica tiene que estar abrigada por un feminismo inclusivo. Es allí, en la sororidad, en dónde no debemos faltar ningunx.

El pedido es “quedate en casa”. En la cuarentena algunas casas asemejan mazmorras, con tortura incluida, crueldad a todo color que vemos por televisión y por las redes sociales. El machismo es uno de los hijos sanos del patriarcado, no es una enfermedad, es una parte del sistema de dominación que no sólo afecta a las mujeres, sino a todos los géneros. El machismo patriarcal y capitalista nos viola a todxs. Esas viviendas ofician de celda de mujeres y niñxs golpeadxs y abusadxs. Por las redes circulan mensajes para brindar ayuda entre mujeres. Son mensajes en contra de esas violencias para que los hogares no sean la condena a muerte de las que, en muchas ocasiones, también somos madres.

Ese ámbito, la casa, aparece hoy como un privilegio. El privilegio que el capitalismo patriarcal nos brinda a partir de haber ganado meritocráticamente (puaj!) techo y trabajo si hicimos las cosas como corresponde. Esas cosas incluyen, para las mujeres, casarse y tener hijitxs; y si también tenés trabajo bienvenido sea, qué mayor gracia puede querer el capitalismo, ¿no? El trabajo que te alimente el corazón y por qué no el ego, el bolsillo no importa, cuando es para TU beneficio, si tenés al “macho proveedor”.

Pero no nos desviemos, la cuestión es “quedarse en casa” y ahí, en esa consigna, más allá del privilegio, hay algo relacionado a la ayuda y al cuidado de un otrx, algo del orden de “o nos salvamos en colectivo o nos vamos al tacho” y es allí donde se desgarra, aunque sea un poquito, el individualismo. Igualmente, poder quedarse en casa es un privilegio, por tenerla, por poder virtualizar tu trabajo desde ella, etc. Sí, somos privilegiadxs, no lo discutiré, no tiene sentido porque es una realidad. ¿Pero qué más? Muchas somos madres que desbordamos. Madres con ansiedad y pocos recursos creativos para sobrellevar todo el día un interminable encierro, en infinitolandia como leí por ahí. Madres culposas por no poder asistir lúdica y pedagógicamente a nuestras crías. ¿Hay que repetir que hay algunas en peores condiciones, que no podrán siquiera darle de comer a sus hijxs? Sí, hay que visibilizarlas más todavía. Se cruzan la vida con la economía (en nuestro mundo capitalista y neoliberal la vida es economía) y que “eso que llamas amor es trabajo no pago”. El cuidado recae en la mujer por efecto o por defecto.

A las horas de dictada la cuarentena, el 20 de marzo de 2020, ya se oye, se lee, el murmullo o el grito de lo decretado: “Hijx se TIENE que quedar con vos”. ¿Perplejidad por esas palabras? No. ¿Mala leche? ¿Desentendimiento? Sí, no, puede ser, “es más complejo” y, a la vez, es sólo status quo. La obviedad de lo que se sabe recaerá en nuestros hombros (sin descartar que podemos quererlo) es la costumbre. La lucha contra el sentido patriarcal de la vida, que se configura como sentido común social, te hace sublevar. Muchas queríamos que hijx se quedara con nosotras, no veíamos otra opción, muchas veces no hay formateo para otra opción. Pero esa imposición, que para una gran mayoría es “lo que debe ser”, en realidad es patriarcado y machismo hecho y derecho (sí, porque además el machismo suele ir derechito a la derecha). Entonces, si sufrimos ese patriarcado infame, ¿cómo puede ser que se dude de nuestro feminismo cuando lo militamos? Se duda de la posibilidad de ser madres y feministas, de que las ideas feministas puedan abrevar y florecer en nuestras casas. Casas que fueron cerradas por la cuarentena, que hizo más que nunca que volvamos sobre nosotras mismas y nuestras formas de ser madres. La buena y la mala madre. La culposa por sobrepasada, por triste o por eufórica, sentimientos que potenció el encierro.