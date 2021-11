Orgullosamente visibles

Fotos: Edu Bodiño

Pasaron dos años de la última vez que nos encontramos para marchar, y acá estamos nuevamente existiendo y resistiendo, pues, seguimos sosteniendo el orgullo como la respuesta política ante las múltiples vulneraciones que históricamente el hetero-cispatriarcado ha ejercido sobre nuestras existencias.

Sin embargo, en nuestro día de visibilidad, lucha y rebeldía no estamos todes, nos falta Tehuel. El 11 de marzo un joven trans de 22 años luego de ir a una entrevista laboral no volvió, un desaparecido en democracia. El Estado y los Gobiernos son responsables, junto al silencio cómplice de los medios de comunicación.

A casi 8 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, nos seguimos preguntando ¿Dónde está Tehuel?.

La pandemia volvió a evidenciar que, en momentos de crisis, se incrementan las vulneraciones de derechos que sufrimos cotidianamente y que las poblaciones más perjudicadas somos las que sufren mayores violaciones de derechos, quedando expuestas a la discriminacion, la violencia y el odio. Sin embargo, somos nosotres quienes hemos construido nuevas formas de lucha, sosteniendo y acompañándonos, para seguir sobreviviendo y existiendo en libertad.

Los derechos son para todes, por eso exigimos políticas públicas reales, que reconozcan todas nuestras realidades.

Entendemos que el orgullo se construye desde la lucha. Hoy seguimos visibilizando nuestras existencias, identidades y luchas por nuestros derechos.

¡NO TENEMOS MÁS TIEMPO! ¡Nuestros derechos no pueden esperar!

Basta de Travesticidios y Crímenes de Odio

Llamamos Travesticidio al abandono sistemático del Estado y la Sociedad hacia la población Travesti Trans, teniendo cómo desenlace la muerte temprana de las compañeras; Muertes evitables con Políticas Públicas transversales en SALUD, VIVIENDA, TRABAJO, ACCESO A LA JUSTICIA Y EDUCACIÓN.

Exigimos a la Ministra de Género e Igualdad, Celia Arena, la reapertura del Centro de Día Trans de Rosario, con un equipo interdisciplinario que de respuestas a las problemáticas de las personas que asisten.

En este marco, no podemos dejar de recordar lo sucedido en las últimas semanas con la compañera Sofía Noriega víctima de Travesticidio y al compañero Brandon víctima del sistema heteronormativo-patriarcal que impone comportamientos y estereotipos de masculinidades.

Exigimos el acompañamiento del Estado para aquellas Personas Travestis Trans Privadas de su Libertad durante el periodo carcelario y post encarcelamiento para la reinserción social.

«Las rejas quedaron atrás del sufrimiento de las travas, de ser llevadas a la Jefatura, la 4ta,18, 13, 16, 2da, la 15 y otras comisarías. Que fueron terroríficas para muchas que dejaron su vida, y hoy todavía en este año nos matan dejándonos sin respuestas. Solo pedimos trabajo y no pedimos mucho, solo poder ganar nuestro sustento y tener beneficios como cualquiera. Las rejas ya no nos matan, es el Estado el que está ausente y como siempre sin respuestas. SOLO DECIMOS BASTA DE TRAVESTICIDIOS.»

Aprobación de la Nueva Ley Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis!

Ya son tres las veces que presentamos este proyecto en el Congreso Nacional exigiéndole a diputades y senadores que se pongan a trabajar y aprueben una NUEVA LEY DE VIH, HEPATITIS E ITS ya!

Este proyecto nació entre 2014 y 2015, fue modificado y re-presentado en septiembre del 2020, sin embargo, solo tenemos tiempo hasta diciembre para que se trate y no pierda estado parlamentario por 3ra vez.

La nueva ley tiene una fuerza renovadora y progresista para derogar la vigente, que tiene más de 30 años, trae un marco legal con garantías laborales para protegernos del despido y de los análisis pre-ocupacionales; Comprende a todas las identidades víricas: desde niñes y adolescentes, hasta cuerpas gestantes y adultes mayores.

Esta Ley abre el camino para pensar en producción nacional de medicamentos y dejar de depender de las Multinacionales Farmacéuticas que negocian con el Estado, y nuestra salud. La nueva ley habla de la cura que sería el fin de las pastillas.

Necesitamos esta Ley para terminar con el estigma y la discriminación, pues no somos peligrosas, estamos en Peligro. Necesitamos esta Ley porque nos queremos vivas y todas juntas para levantar nuestras banderas y gritar por siempre: ¡LA CURA YA!

Basta de políticas y discursos de odio

Para poder erradicar los crímenes y ataques de odio hacía las disidencias sexuales necesitamos un Estado presente, que asegure políticas integrales y reparatorias a nuestra comunidad, que los proyectos de ley no pierdan estado parlamentario y los aprobados se efectivicen, que dejen de solidarizarse desde el discurso y pasen a la acción, que los ministerios y secretarías de Género y Diversidad cuenten con recursos económicos acordes y personal idóneo.

No queremos más estigmatización por parte de los medios de comunicación. Queremos transitar por las instituciones y la vía pública con total libertad y seguridad, que se respeten nuestras identidades y se garantice nuestra integridad física.

Queremos que se garanticen nuestros Derechos Humanos fundamentales, como el derecho a la vivienda, al trabajo formal y a una vida libre de discriminación.

Hoy decimos basta de persecución y criminalización a nuestro colectivo. Basta de políticas y discursos de odio.

Logramos la ley de aborto: Exigimos su efectivo cumplimiento

La marea verde conquistó con sus movilizaciones la Ley de Aborto. Miles de nosotres nos dimos la tarea de no salir de las calles hasta que Decidir sobre nuestros cuerpos fuera un hecho. Sin embargo, no debemos quedarnos ahí, ahora nos urge la organización para garantizar que nuestro derecho se cumpla.

Llamamos la atención a toda la comunidad sobre la designación de Juan Manzur como jefe de gabinete: un reconocido enemigo de los derechos de las mujeres y disidencias. Miembro del Opus Dei es el responsable de que Tucumán sea la única provincia que sostiene la educación religiosa en las escuelas públicas y de haberla declarado ‘Provincia Pro-vida en 2018’.

No debemos abandonar ni un segundo las calles para lograr que el Derecho al Aborto se extienda a todo lo largo y ancho del país. Porque la desigualdad en su acceso refuerza y recrudece la situación de quienes menos tienen, condenando a parir o a morir, mientras no se haga efectivo su cumplimiento.

Por eso Hoy nos encontramos organizades por su efectiva implementación en cualquier punto de nuestro territorio. Luchamos por cada niñe a quien quieran obligar a gestar – parir – criar, por el acceso pleno a la salud sexual y los derechos reproductivos de todes, por la plena implementación de educación sexual integral en nuestras escuelas .

Salud sexual también es gozar. Sin profilaxis se vulneran nuestros derechos

En Argentina el único preservativo disponible para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual es el que está diseñado para penes. Las personas con vulva y quienes mantenemos prácticas de frotamiento y sexo oral sobre vulva o ano, no contamos con preservativos diseñados para nuestros cuerpos y prácticas.

Por eso, exigimos al Estado:

Creación y distribución gratuita de preservativos para vulvas, que permitan cuidarnos en cualquier práctica sexual.

Distribución gratuita de otros métodos profilácticos existentes, como los campos profilácticos, máscaras orales, dedales y preservativos vaginales.

Implementación de protocolos de salud sexual que garanticen consultas informadas y respetuosas hacia todas las sexualidades e identidades.

Investigación sobre la transmisión de infecciones y su prevención en la diversidad de prácticas sexuales

Divulgación de esta información en los ámbitos de salud y en la Educación Sexual Integral.

Luchamos por nuestro derecho a elegir cómo cuidarnos en nuestras prácticas sexuales. ¡Preservativos para vulvas ya!

El orgullo también es disca

La discapacidad como la diversidad sexual comparten ese carácter de disidencias de la norma que el sistema nos devuelve como problemáticas individuales. Frente a esto, seguimos respondiendo con organización y lucha. Organización porque creemos en la construcción colectiva y lucha porque no aceptaremos más esta exclusión generada por pensar la sociedad desde y para una supuesta normalidad.

Normalidad construida desde un ideal de hombre, el hombre blanco, hetero, que camina, escucha, ve y razona de determinado modo. Este ideal crea estereotipos y prejuicios contra los que debemos luchar a diario.

Reivindicamos nuestro derecho al deseo, a ser tortas, putos, travas, trans, bisexuales, no binaries. Estamos hartes de este mundo que se cree con derecho a decirnos como debemos ser, sentir y desear. Somos parte de este colectivo pujante por los derechos de la diversidad toda, pero seguimos siendo invisibilizades. Seguimos siendo leides como desexualizades y/o en clave binaria.

Basta de invisibilizar nuestro deseo. El orgullo también es disca.

Ya tenemos cupo laboral: Exigimos la incorporación de les compañeres

Exigimos la real implementación y transparencia del Cupo Laboral Travesti Trans en todos los niveles del Estado: Nacional, Provincial, Municipal y Comunal.

Denunciamos públicamente:

Al gobernador Omar Perotti por el incumplimiento del cupo laboral travesti trans provincial.

Que aún no se efectivizaron los ingresos correspondientes al año 2019 en la municipalidad de la ciudad de Rosario.

La falta de Voluntad Política de otras localidades dónde no se cumple el cupo laboral, como Baigorria, San Lorenzo y Capitán Bermúdez entre otras

Exigimos:

La creación de una mesa Tripartita entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para la implementación real en todos los sectores, tanto públicos como privados.

La creación de programas y líneas de acompañamientos para sectores productivos de la población Travesti Trans, como Cooperativas, Personas autónomas, Micro-emprendimientos y Economía popular.

Exigimos al Presidente de la Nación Alberto Fernández, al Gobernador de la provincia de Santa Fe y al Intendente de la Ciudad de Rosario y demás representantes Comunales la inmediata respuesta para la real y transparente IMPLEMENTACIÓN DEL CUPO LABORAL TRANS.

Trabajo sexual es trabajo: Violencia es negarlo

En Argentina, la violencia hacia nuestro sector se ha recrudecido mediante la implementación de leyes y códigos contravencionales. Hay una disputa sobre quien pueden hacer uso del espacio público y quienes nos quedamos afuera: Les trabajadores sexuales, les trans, les migrantes, entre otres. Las fuerzas de seguridad toman acciones contra nosotres, amparándose en discursos xenófobos y de odio, sometiéndonos a hostigamiento, extorsión, desalojo forzoso, exclusión del servicio de salud, violencias físicas, simbólicas, económicas, estigmatización y discriminación.

Buscamos avanzar en la construcción de Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos que nos brinden protección frente a estos actos de violencia Institucional.

Queremos gozar de derechos laborales y sociales y, así, ingresar al sistema previsional para jubilarnos. Que se nos garantice el acceso a la vivienda, salud, educación, y a la Justicia.

Por ello, exigimos al Estado:

Derechos laborales y sociales

Despenalización del trabajo sexual y modificación de la ley anti-trata

No más criminalización

Reparación histórica

Aprobación de la emergencia habitacional, en contexto de pandemia

Basta de Clandestinidad

Justicia por todes nuestres compañeres victimas de femicidios, Travesticidios

¡DERECHOS LABORALES Y SOCIALES PARA LES TRABAJADORXS SEXUALES!

Sandra Cabrera Presente ahora y siempre!! ¡Siempre con Las Putas Nunca con la Yuta!!

¡Queremos infancias y adolescencias libres! ¡Educación sexual integral ya!

Necesitamos la implementación correcta, efectiva y urgente de la Ley de Educación Sexual integral, para que en todos los establecimientos educativos de cualquier nivel se respeten nuestras identidades y se garanticen nuestros derechos sexuales.

Exigimos que la ESI:

Se enmarque en una perspectiva de derechos, respetando nuestras leyes y tratados internacionales.

Se base en información transparente, científica, laica, antirracista, anticolonialista, antipatriarcal, anticapitalista, antixenófoba y antibiologisista.

Contemple a todas las personas, sus culturas, identidades y expresiones de género, orientaciones y prácticas sexuales.

Sea transversal en todos los espacios curriculares del sistema educativo.

Tenga en cuenta la formación de toda la comunidad educativa y la población en general.

Desarrolle los temas de salud sexual incorporando el deseo y el cuidado en todas las prácticas sexuales.

Habilite el uso del lenguaje inclusivo y no binario.

Las infancias y adolescencias LGBTI+ viven bajo el estigma, la violencia y la discriminación en la escuelas. La ESI implementada en todos los espacios educativos es una herramienta para fomentar una vida libre, con perspectiva de género, diversidad y con acceso a todos los derechos.

Sostenemos que les niñes y adolescentes no son propiedad privada de les tutores sino sujetes de derecho.

¡CON MIS HIJES SÍ! ¡Implementación de la ESI ya!

Iglesia y Estado asunto separado

Para que nuestros derechos avancen y se garantice el cumplimiento de la IVE, la Educación Sexual Integral y todos los derechos de la Diversidad necesitamos la Separación de la Iglesia del Estado.

El Estado no puede seguir financiando a quienes, con su oscurantismo, cuestionan nuestros modos de amar y nuestra libertad sexual.

Por eso, exigimos:

Basta de beneficios económicos para la iglesia católica

Educación laica y científica, sin injerencia de las Iglesias, para que se garantice la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.

El respeto de nuestras familias y nuestros vínculos sexo-afectivos.

Saquen sus rosarios de nuestros ovarios.

Juicio y castigo a los curas pedófilos. Basta de impunidad.

¡QUEREMOS LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO!

¡Ley de Humedales ya! Cuidemos y defendamos la diversidad integral de nuestres cuerpes y territorios

Creemos que el cuidado y la protección de la diversidad, son necesarios en todos los niveles de nuestras vidas. Nuestra salud integral se encuentra en interdependencia con los territorios que habitamos. Las catástrofes socioambientales que estamos viviendo hoy en día, nos llevan a sentir y pensar acuerdos transversales de convivencia y co-existencia con la tierra.

Después de dos años donde la especulación del agronegocio quemó casi un millón de hectáreas en las islas del Delta del Paraná, exigimos:

BASTA DE QUEMAS, LEY DE HUMEDALES YA!

Memoria travesti/trans latente: La memoria no es un privilegio cisheterosexual

No hay más tiempo para la población travesti-trans, es urgente reconocer y reparar todo el daño infligido. El momento es hoy.

Aún sin estadísticas oficiales, gracias al trabajo de nuestras compañeras, sabemos que las personas travestis y trans fallecen, en promedio, a los 32 años, producto de la estructural y sistemática violencia cisheterosexual que se expresa en la exclusión social, política y económica que sufrimos.

Más allá de que la Ley de Identidad de Género reconozca nuestras existencias, no nos contentamos con visibilidad mientras existan derechos fundamentales vulnerados. Por eso, nuestra lucha es por el reconocimiento y el respeto de la dignidad, y nuestra memoria, latente ante cada falta, es nuestra punta de lanza en esta batalla.

Irrumpir en la memoria institucionalizada como personas travestis y trans pone de relieve la dictadura en plena democracia. Aún hoy, somos víctimas de los códigos contravencionales y edictos policiales, el Estado nos sigue persiguiendo.

Exigimos la implementación de políticas públicas integrales.

Celebramos nuestras conquistas, pero mientras falten vidas, mientras falten oportunidades, mientras las, los, les compañeres de 35 a 50 años no estén contemplades en ninguna política pública, ahí estaremos haciendo memoria hasta que realmente se hagan cargo.

Deja de patrullar: no opines de mi cuerpo

Si hay algo que tenemos en común todas las personas es que todes somos diferentes y tenemos el derecho a vivir sin el prejuicio de la mirada cisheteropatriarcal que nos dice cómo tienen que ser nuestros cuerpos y nos reprime si no encajamos en su estándar de bellezamachista.

Basta de promover una única bellezaque nos someta a un estilo de vida inhumano, obligandonos a ir en contra de nosotres mismes, oprimiendo nuestras existencias y haciéndonos creer que no somos suficientes.

Somos hermoses en todas nuestras formas, somos hermoses en todos nuestros colores, somes hermoses en nuestra forma de vestir y existir.

Exigimos la libertad de querernos y respetarnos tal cual somos.

Que se terminen las discriminaciones sociales y los modelos estéticos que nos han impuesto un estereotipo hegemónico que no deseamos alcanzar.

¡Reivindicamos nuestro derecho a ser un monstruo!

¡No somos una X!

Aún hoy en Argentina les no binaries seguimos luchando por el pleno reconocimiento de nuestras identidades. Más allá de que, a través de un decreto, se haya oficializado la posibilidad para aquellas personas que no son varón o mujer de tener una X en el DNI, seguimos estando sometides, sometidas y sometidos a un sistema binario que cercena nuestras existencias. Día a día nos enfrentamos a trámites que no nos contemplan, personas que asumen nuestras identidades y pronombres, violentándonos constantemente.

Todes tenemos derecho a poder ser, a vivir nuestra identidad con libertad. Exigimos que se reconozcan nuestras existencias.

Luchamos por la soberanía de nuestras identidades y corporalidades.

Luchamos por políticas que garanticen nuestros derechos, por un DNI que reconozca nuestras identidades y no las invisibilice detrás de una X.

Luchamos con orgullo de ser trans y no binaries.

¡Basta de invisibilización, basta de asumir nuestro género! Que preguntar los pronombres y respetarlos sea una práctica cotidiana.

Basta de binarismos que cercenan nuestras existencias. ¡Les no binaries existimos!

Cuando decimos no tenemos más tiempo, no solo evocamos un sentimiento y un concepto hecho acción, evocamos la necesidad de dignificación de las condiciones de vida de nosotres y nuestres compañeres.

No nos falta fuerza para seguir impulsando nuestras demandas, nos falta ser escuchades e integrades en el diseño de las políticas públicas por parte de les responsables polítiques. Nos falta ocupar esas bancas del Congreso que muevan nuestra agenda disidente, convirtiendo en derechos todos los dolores que nos quedan.

El 2020 recrudeció las vulneraciones que sufrimos todos los días de nuestras vidas, sin embargo supimos recuperar de las experiencias y de los recorridos las herramientas para reorganizarnos, para cuidarnos, para no caer, para tejer y crear nuevos escenarios que no nos dejaran tan a la deriva.

Supimos activar redes de amor, supimos ver que de estas luchas trans, viricas, disidentes y feministas podemos seguir organizando; Y aquí estamos compañeres, todes juntes y con más fuerza que nunca para gritarle y exigirle al Estado que NO TENEMOS MAS TIEMPO, por esto decimos: BASTA DE TRAVESTICIDIOS, NUEVA LEY DE VIH YA, TRABAJO SEXUAL ES TRABAJO y APARICIÓN CON VIDA DE TEHUEL.