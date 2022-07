¿Qué es vivir sabroso?

Después de 200 años Colombia tendrá el primer gobierno popular de su historia. Un largo camino de luchas tuvo este año un cambio radical en el rumbo político del país, con la elección presidencial de la fórmula de izquierda, Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes asumirán el próximo 7 de agosto.

Mientras en Argentina y en otros países de América Latina había movimientos populares que llegaban al poder, en Colombia gobernaba la derecha y la oligarquía. Mientras en Argentina y otros países de América Latina había dictaduras, en Colombia gobernaba la derecha y la oligarquía. Mientras se recuperaban las democracias, mientras se juzgaban a genocidas, mientras gobiernos populares hacían soñar con una Latinoamérica unida, en Colombia seguía gobernando la derecha y la oligarquía y con militantes de izquierda permaneciendo en la clandestinidad durante décadas.

Sesenta años duró el conflicto armado con las FARC y el ELN, con la aparición de grupos paramilitares y el narcotráfico avanzando cómodamente en medio de las violencias imparables. Finalmente, en 2016 durante el gobierno del presidente Manuel Santos se firmó la paz. Sin embargo, en el plebiscito para refrendar esos acuerdos, ganó el no. Pero Colombia es una historia de luchas y de un pueblo que salió una y otra vez a las calles a exigir la paz, a pedir por un cambio en el modo de ejercer el poder.

En abril 2021, la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque desató un paro nacional que tuvo como respuesta represión y violencia por parte de las fuerzas policiales y militares del Estado, con personas heridas, muertos y desaparecidos. En el paro se expuso el hastío por los crímenes de líderes sociales recrudecidos en los últimos años, por los asesinatos de ex referentes de las FARC, acuerdos de paz nunca implementados, promesas de redistribución de las tierras incumplidas, la pobreza superando el 40 por ciento de la población, el aumento de la brecha entre las clases sociales y un gobierno de derecha que en medio de la crisis potenciada por la pandemia del COVID-19 decidió presentar una reforma tributaria que perjudicaba a las clases medias y pobres, beneficiando a los grandes capitales y bancos. De esta manera, la reforma fue el puntapié de un reclamo que fue mucho más allá y que, seguramente, tuvo sus consecuencias también en las elecciones presidenciales.

Un año después de aquella revuelta en la calle, dos siglos después de su independencia, este 2022 la historia de Colombia cambió radicalmente cuando en las elecciones del 19 de junio ganó la propuesta del Pacto Histórico. Por primera vez la derecha y la oligarquía dejarán de gobernar el país, cuando el 7 de agosto próximo asuma el primer gobierno popular de su historia, encabezado por Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez, la primera vicepresidenta afrodescendiente que llegó con una propuesta infalible: “Vivir sabroso”.

¿Qué es vivir sabroso?

Esta pregunta que parece simple, en Colombia significa años de luchas y conquistas. ¿Qué es vivir sabroso? es la pregunta que responde alguien que entrevistó Enredando hace tres años atrás, cuando por primera vez una lista conformada mayoritariamente por mujeres, “Estamos listas”, se pudo presentar a elecciones en 2019 y llegó al concejo de Medellín. Desde esa ciudad, Doris Gómez Osorio, periodista y docente de la Universidad de Antioquia, explica qué significa tener como vicepresidenta a una mujer, feminista, madre soltera, defensora del medioambiente y de los derechos de sus comunidades negras, que llegó a su cargo con un particular slogan. “Una de las cosas más bellas a resaltar de la candidatura de Francia Márquez es que ha traído a colación al debate público una reivindicación que tienen los pueblos negros desde hace muchos años en Colombia y es el “Vivir sabroso”: es vivir sin violencia, vivir conscientes y en plena armonía con el medioambiente y con la naturaleza, es también disfrutar la vida con alegría, en comunidad, ese es un hermoso aprendizaje que trae Francia a este país que lleva tantos años golpeado por la violencia y que se ha olvidado también de esa dimensión de la vida que es el vivir sabroso”.

Francia Márquez nació en el departamento del Cauca, tiene 40 años, y es una reconocida lideresa de temas ambientales, sobre todo los vinculados a la defensa de los ríos de su región. El día que fue electa vicepresidenta dijo: “después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia”. En su primera reunión con la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez Blanco, la nueva vice se viralizó en un video cuando en un gesto tan humano como inesperado saludó a las trabajadoras domésticas de la casa presidencial, ante la mirada atónita de Ramírez.

Sobre Francia, Doris Gómez Osorio como militante feminista dice orgullosa: “ella es del departamento del Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado, pero además es una mujer negra, que ha liderado procesos relacionados con la defensa del territorio, su trayectoria política electoral también es muy interesante. Primero porque ella fue aspirante a la cámara de representantes en las anteriores elecciones en nuestro país y si bien no fue electa, desde ese momento empezó a perfilar su liderazgo en el campo de la política electoral. Con una agenda muy basada en los pueblos negros y en la defensa del medioambiente, pero con el paso del tiempo, le fue incorporando otras perspectivas, como los feminismos, a partir de la aclamación que hizo el movimiento “Estamos listas” para que ella fuera quien llevara junto a Angela María Robledo las banderas de las mujeres y los feminismos en la contienda electoral. Logró llegar a la consulta del Pacto Histórico y alcanzó una votación muy significativa, lo que hizo que Gustavo Petro la considerara como su fórmula vicepresidencial”.

Doris no lo duda: Francia es la esperanza: “hoy vemos en ella, yo creo que la cosa más bonita que tuvo la campaña política por la presidencia en Colombia, que fue una campaña muy dura, pero Francia la llenó primero con una agenda que no habíamos visto, reivindicando los sectores subalternos, la negritudes, las mujeres, los sectores LGBTI. Y estamos muy felices de saber que tenemos una vicepresidenta que no va a ser un adorno, sino que llega con su agenda propia y con el apoyo de muchos sectores sociales y políticos y que estaremos rodeándola para que desempeñe el mejor trabajo posible”.

Días después de las elecciones presidenciales, pero sobre todo tras 60 años de guerra, se entregó el informe de la Comisión de la Verdad que contribuye al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano, brindando una explicación de la complejidad de lo ocurrido en todo este proceso. En clave de perspectiva de género, este trabajo tiene dos hitos muy importantes para las mujeres: es la primera vez en la historia que una comisión de la verdad reconoce las violencias reproductivas como una modalidad que debe ser visibilizada y diferenciada de la violencia sexual en el marco del conflicto. A lo que se suma que la Comisión hizo la recomendación de no usar el glifosato como método de erradicación de cultivos declarados ilícitos porque esto tiene serias afectaciones para la salud de las personas, entre ellas es causante de abortos como consecuencia del uso inapropiado de este químico.

De la lucha al festejo

Colombia es un pueblo acostumbrado a salir a luchar, a gritar, a suplicar por el fin de la violencia, de la guerra, a pedir por algo tan básico como utópico, la paz.

Pero en los últimos días, ese pueblo también pudo permitirse salir a festejar. El nuevo presidente Gustavo Petro, en la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, retomó el final del emblemático libro colombiano “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez y llenó a un país de esperanza: “las generaciones de 200 años de soledad, sí tienen una segunda oportunidad sobre la tierra”.

En este audio, compartimos testimonios que celebran esa segunda oportunidad sobre la tierra, en su propia tierra, Colombia.